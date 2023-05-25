جلسة حوارية تضيء على العادات والقيم الإماراتية

المصدر: أبوظبي ـــ محمد محسن

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أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة ‏الإمارات العربية المتحدة، أن الإمارات نهضت بذاتها، وثبّتت أقدامها في المدنية الحديثة، وفي الوقت ذاته، حافظت على العادات والموروث والقيم، وهو مبدأ رسخه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية حول كتاب «البدو - الكشف عن جذور دولة الإمارات العربية المتحدة»، للكاتب أنتوني ساتين، أقيمت في معرض أبوظبي الدولي للكتاب. واستعرض معاليه خلال الجلسة دور البدو في بناء المجتمعات، وذلك بمشاركة أنتوني ساتين، والباحث في الآثار والدراسات القديمة، وأستاذ التاريخ في جامعة نيويورك أبوظبي، ويليام زيمرلي.

وشهدت الجلسة نقاشاً حول دور القبائل البدوية في تشكيل دولة الإمارات، ويتناول الكتاب قصة تطور الدولة مع التركيز على الثقافة والتقاليد والقيم البدوية، التي شكلت النسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد. وأكد المشاركون في الجلسة، أن الكتاب يعد أحد أهم المراجع في فهم أصول وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.