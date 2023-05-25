«التربية» تستعرض الآفاق المستقبلية للتعليم في «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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يواصل معرض «أبوظبي الدولي للكتاب» فعالياته الثرية المتنوعة التي تقدمها مختلف مؤسسات الدولة المشاركة في النسخة الثانية والثلاثين من المعرض المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويستمر حتى 28 مايو الجاري. وتشارك وزارة التربية والتعليم في فعاليات الدورة.

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ويحمل جناح الوزارة في المعرض شعار «التعليم نحو آفاق جديدة»، إذ تستعرض من خلاله أبرز المستجدات في القطاع التعليمي، وانعكاساتها على الطلبة، بما في ذلك سبل تسخير الحلول التكنولوجية الرقمية في تطوير محتوى تفاعلي ومبتكر، يعزز فاعلية المناهج. وتركز الوزارة خلال المعرض على مجموعة من المواضيع الرئيسة، تشمل الابتكار في المجال التعليمي، والاستدامة، وتعزيز الثقافة الوطنية، وغيرها.

وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، حرص الوزارة على الاستفادة من المنصة العالمية التي يوفرها معرض أبوظبي الدولي للكتاب، لاستعراض تجربتها في توفير تجربة تعليمية متكاملة، تستشرف المستقبل، وتسهم في تأهيل أجيال قادرة على التعامل مع تحدياته.

وقال معاليه: «يؤدي التعليم دوراً محورياً في بناء الإنسان، باعتباره حجر الأساس في بناء مجتمعات المعرفة، وقد حرصنا على أن يكون الإنسان هو محور مشاركتنا في دورة هذا العام من معرض أبوظبي للكتاب، حيث تركز منصة الوزارة على مفهوم المواطنة الصالحة، وآليات تعزيزها، بالاستفادة من التطورات التكنولوجية والحلول الرقمية، ودعم الاستدامة، وترسيخ الفخر بالهوية الوطنية».