«بين السطور» يستضيف الكاتب عبد الواحد علواني

المصدر: دبي ـ البيان

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تستضيف الحلقة الثالثة عشرة من برنامج «بين السطور» في موسمه الأول، والذي يعرض كل خميس في الساعة 10:30 مساءً، على تلفزيون دبي، وتقدمه الكاتبة الدكتورة بروين حبيب، الكاتب عبد الواحد علواني، الذي كتب الشعر والقصة بأدب الطفل، وعمل أيضاً في مجال النشر الإلكتروني لأكثر من عشرين سنة.

وتطرح الإعلامية بروين حبيب على ضيفها في الحلقة الثالثة عشرة من البرنامج عدداً من الأسئلة، حول شغفه بالكتابة للطفل والناشئة، وكيفية تجربته في هذا المجال، وما الذي يسعى للوصول إليه، والتميز به؟ وكيف تؤثر الجوائز على الكتابة للطفل؟

من جهة أخرى، سيتحدث الكاتب عبد الواحد علواني عن الكتابة للطفل، وهل الكتابة لم تنته صلاحيتها بعد في عصر اختصر الثقافة في تسلسل لا نهائي لفيديوهات تنشر التفاهة؟ ومع إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وعجز الآباء أمامها، هل لا يزال للكتاب دور في يوميات أطفالنا؟

تجدر الإشارة إلى أن برنامج «بين السطور» يستضيف نخبة من الأسماء الأدبية والثقافية والفنية من مختلف المجالات الإبداعية، وعدداً من الشخصيات التي أثرت في مجالات الحياة المختلفة في حوارات شيقة ومتنوعة المضامين تأخذنا إلى عوالم الفكر والحرف والكلمة والإبداع والفنون بشتى أشكالها.