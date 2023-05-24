المصمم الغرافيكي يانوش رونكي: دبي مدينة المستقبل

المصدر: دبي ــ نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

روبوتات وكلاب آلية تتحول إلى سيارات فاخرة وفائقة السرعة تذكر بأفلام «ترانزفورمر» وأسراب من الطائرات الموجهة عن بعد تحلق في سماء المدينة، هكذا ستبدو دبي في عام 2071 من وجهة نظر المصمم الغرافيكي المقيم في ألمانيا، يانوش رونكي، أي بعد 47 عاماً من اليوم، في مقطع فيديو نشره على «انستغرام».

مركبات طائرة

وكتب المصمم يقول في نص التعليق على المقطع: «ماذا لو أخبرتكم أنه في غضون أكثر من 40 عاماً دبي ستكون مدينة مليئة بالمركبات الطائرة والكلاب الروبوتية التي يمكن أن تتحول إلى سيارات»، مضيفاً «مدينة المستقبل هنا ويبدو أنها ستقدم تجربة مذهلة. من ناطحات السحاب إلى السيارات الطائرة والكلاب الآلية، ومن المؤكد أن دبي ستكون مكاناً آسراً في عام 2060. فاستعدوا لاستكشاف المستقبل وكل الاحتمالات التي يقدمها».

بعض الأشياء التي تظهر في مقطع الفيديو والتي يفترض أنها ستصبح واقعية في عام 2070 تشمل بعض التكنولوجيا المتوفرة في يومنا هذا.

يصف موقع «سوبر كار بلوندي» رؤية المصمم بأنها تبدو طموحة ومدهشة. وفيما لا أحد يعرف ما الذي سيحدث في السنوات الـ47 المقبلة، يبدو أن الجميع متفق على أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستلعب دوراً رئيسياً في المستقبل.

خطوات حثيثة

أولاً وقبل كل شيء وكما هو متوقع سيكون هناك السيارات الطائرة، والتي طال الحديث وبدأ العالم في انتهاج خطوات حثيثة نحوها، عبر البدء بتبني الطائرات الكهربائية للإقلاع والهبوط العمودي، كما وإعلان دبي خلال القمة العالمية للحكومات 2023 عن مشروع «التاكسي الطائر» والخطط المستقبلية لإنشاء مواقع محتملة لمحطات تشغيل التاكسي الجوي ذاتي القيادة. أما بالنسبة للروبوتات، فبعضها موجود بالفعل مثل روبوت الكلب لشركة «بوسطن ديناميكس»، وهو ما تم تخيّله بأنه يتحول إلى سيارة في نهاية الفيديو. من جهة أخرى، يستكشف مشاهدو الفيديو أيضاً روبوتاً يشبه إلى حد كبير «ار2-دي2» لامتياز «حرب النجوم» وآخر يقف على قدمين مثل الإنسان.

الفيديو انتشر على نطاق واسع حيث تدفقت التعليقات عليه. وقد علق أحد المستخدمين بالقول: «اعتقد الناس في عام 1986 أن الشيء نفسه سيحدث في عام 2023، وانظروا إلى أين نحن الآن»، وعلى نحو غريب ظن بعض الناس الفيديو بأنه حقيقي.

الرابط:

https://www.instagram.com/p/CsD4s-yopz3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again