«الإمارات لحقوق النسخ» تستعرض دورها في المعرض

المصدر: أبوظبي ـــ موفق محمد

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تشارك جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ وهي أول جمعية غير ربحية في المنطقة العربية، في فعاليات معرض أبوظبي للكتاب 2023 عبر جناح يستعرض دور الجمعية في حماية أعمال أصحاب الحقوق من الناشرين والمؤلفين عن طريق مراقبة عملية نسخ الإصدارات المطبوعة.

وقالت مجد الشحي، مدير جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ: إن الهدف من إنشاء الجمعية هو توفير دعم مادي مقابل استخدام أعمال الناشرين أو نسخها، بما يسهم في تشجيع المبدعين حتى يتمكنوا من الاستمرار في إثراء ثقافتنا بإبداعاتهم وأعمالهم. وأكدت بأن الجمعية تتولى إدارة حقوق النسخ الخاصة بأعضائها البالغ عددهم 40 عضواً، ومراقبة مصنفاتهم ومطبوعاتهم الرقمية في جميع أنحاء الدولة، في جميع المؤسسات التعليمية والمكتبات ومراكز الطباعة، وذلك بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بما فيها وزارة الاقتصاد ووزارة التربية والتعليم.

وبينت مجد الشحي بأن أهداف الجمعية تتمثل في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحفيز وتشجيع الصناعات الإبداعية كركيزة أساسية للاقتصاد الحديث. وخصصت اللجنة المنظمة لمعرض أبوظبي للكتاب 2023، عدداً من الملتقيات المتخصصة لتبادل الأفكار ومناقشة أهم المواضيع والتحديات المرتبطة بقطاعات النشر، كان من بينها «ملتقى الناشرين» والذي يمثل منصة مهنية وعصرية للتعارف المهني والبحث عن مشروعات مشتركة جديدة ما بين الناشرين.

كما يقدم الملتقى فرصاً لتبادل حقوق النشر والترجمة والتحول الرقمي والصوتي، ويتيح المعرض من خلال جلسات «ملتقى الناشرين» إمكانية تبادل الحقوق والتعارف المهني بين الناشرين، لشراء وبيع الحقوق، والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في مجال توسيع مساحة القراء ومبادرات الترجمة.