نهيان بن زايد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الـ 17

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، توَّج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسَّسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الـ17، خلال حفل تكريم نُظِّم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ورافق سموّه، خلال حفل التكريم، كلٌّ من: معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، سعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الدكتور علي بن تميم الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، سعيد علي الفزاري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عدنان محمد العوضي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اللواء الركن سالم سعيد الشامسي قائد كلية الدفاع الوطني.

احتفاء

وسلَّم سموّه الجوائز للفائزين بالجائزة في مختلف فروعها، وهم: الشاعر العراقي علي جعفر العلّاق عن فرع «الآداب»، الكاتب الفرنسي ماتيو تيلييه عن فرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى»، الكاتب الجزائري سعيد خطيبي عن فرع «المؤلف الشاب»، المترجم والكاتب التونسي شكري السعدي عن فرع «الترجمة»، الكاتبة التونسية الدكتورة جليلة الطريطر عن فرع «الفنون والدراسات النقدية»، ودار العين للنشر من مصر عن فرع «النشر والتقنيات الثقافية».

ومن جهة أخرى، كرَّم سموّه الموسيقار المصري عمر خيرت، الفائز بجائزة شخصية العام الثقافية، تقديراً لجهوده المتميزة وأعماله الموسيقية اللافتة، وتكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت عقوداً، قدَّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة، أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة.

مبادرة نوعية

ومن جهة أخرى، وضمن سياق فعاليات المعرض، أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي إعفاء جميع العارضين من رسوم الإيجار، والمشاركة بمعارض ومهرجانات الكتاب في أبوظبي لعام 2023.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «إن إعفاء دور النشر والعارضين والناشرين المشاركين في معارض ومهرجانات الكتاب في أبوظبي للعام الثالث على التوالي يشكل ركيزة أساسية لتطور وازدهار قطاع النشر والصناعات الإبداعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويسهم القرار أيضاً في تحقيق أهداف مركز أبوظبي للغة العربية، من خلال منحنا جسوراً إضافية، للوصول برسالتنا إلى المزيد من القراء، ويدفع خطواتنا قدماً نحو تعزيز حضور اللغة العربية، والارتقاء بمحتواها، عبر مختلف وسائط وقنوات النشر، وتترجم هذه المبادرة رؤية قيادتنا الحكيمة، وتعكس التقدير الكبير للمعرفة والثقافة في مسيرة التنمية، التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات».

يعفي القرار، الذي يأتي للعام الثالث على التوالي، دور النشر والعارضين والناشرين المشاركين في كل من «معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023»، و«مهرجان العين للكتاب 2023»، و«مهرجان الظفرة للكتاب 2023» من رسوم الإيجار والمشاركة، وهو ما يُوفر حافزاً إضافياً يستقطب الرواد وأبرز الجهات المعنية والعاملة في قطاع الكتاب والنشر إلى هذه الفعاليات على نحو يُثري الساحة الثقافية المحلية والإقليمية، ويرفد المكتبة العربية بحصيلة واسعة من الإصدارات العالمية، مرسخاً مكانة أبوظبي عاصمة للكتاب، ومنارة للحوار بين الثقافات، ومركزاً للمشاريع والأعمال.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ومركز أبوظبي للغة العربية الرامية إلى دعم الناشرين الإماراتيين والعرب والعالميين. يتزامن هذا الإعلان مع انطلاق الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، خلال الفترة من 22 - 28 مايو، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.