«حروف عربية» تحتفي بملتقى الشارقة للخط في «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: دبي ــ البيان

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ضمن إصدارات ندوة الثقافة والعلوم بدبي في معرض أبوظبي للكتاب، صدر العدد الجديد رقم (55) من فصلية «حروف عربية»، التي يرأس تحريرها الإعلامي الإماراتي علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة الندوة، كما يشغل منصب نائب رئيس تحريرها الخطاط والفنان خالد الجلاف، وأما مدير التحرير فهو ناصر عراق والمدير الفني محمد فراس عبو.

وتضمن العدد افتتاحية بقلم رئيس التحرير، أكد فيها أن الخط، ربما كان واحداً من المجالات التي تأثرت سلباً بالتكنولوجيا الحديثة في عصرنا.

فبعد أن كنا قبل عقود قليلة من الزمن نحاول تحسين خطوطنا في كتابة واجباتنا المدرسية ومراسلاتنا المختلفة، حلت خطوط الحواسيب والهواتف الذكية محلها، وتم إلغاء درس الخط العربي من المدارس، بعد أن كان واحداً من الدروس التي كنا نستمتع بها وننتظرها بشغف.

وفي باب دراسات قدم الباحث المغربي الدكتور محمد عبدالحفيظ خبطة الحسني الجزء الأول من دراسة بعنوان (العلامة السلطانية بين المشرق والمغرب)، كما يحاور تاج السر حسن الخطاط المصري عثمان حامد، أما ملف العدد فعبارة عن تطواف في (ملتقى الشارقة للخط / الدورة العاشرة).

حيث أجرى خالد الجلاف حواراً مع محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة والمسؤول عن تنظيم الملتقى، كما قدم كل من تاج السر حسن ومحمد مهدي حميدة قراءات معمقة عن أبرز الأعمال التي ضمها الملتقى.

أما في باب مكتبة، فقدم معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، عرضاً وافياً لكتاب (آيات مباركة وأقلام مبدعة)، حيث كتب:

«قليلة هي معارض المجموعات الخطية الخاصة الهامة في متاحف الإمارات، لعل آخرها هو المعرض الخاص بمجموعة معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، الذي أقيم في متحف الشارقة الإسلامي قبل سنوات...

لذلك، فقد سررنا عندما افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة معرض «آيات مباركة وأقلام مبدعة... إضاءات على أروع المخطوطات من مجموعة حميد جعفر القرآنية» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية».

يذكر أن هيئة التحرير تتكون من تاج السر حسن والدكتور إياد إبراهيم، بينما أتت قصيدة العدد (بأبي الشموس) للمتنبي، وقد كتبها الخطاط أحمد فهد، في حين أن هدية العدد عبارة عن لوحة (حلية شريفة) كتبها بخطي الثلث والنسخ الخطاط صادق الدوري.