كتب ودوريات ترصد قضايا مجتمعية وفكرية متنوعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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موضوعات متنوعة تعالج مختلف الشؤون الفكرية تتناولها إصدارات مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، في جناحه بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب («A 46» بقاعة 9)، وتشمل ما يزيد على 20 إصداراً جديداً من الكتب والدوريات والسلاسل البحثية المعمقة في العديد من المجالات الثقافية والاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والتقنية. ومن بينها:

دورية «حالة العالم»، الربع سنوية، التي تركز على رصد وتحليل الاتجاهات الاستراتيجية والظواهر الصاعدة في أقاليم العالم في المجالات المختلفة؛ وذلك بمشاركة خبراء وأكاديميين من منطقة الشرق الأوسط والعالم. إلى جانب تقرير المركز الاستشرافي السنوي الثاني بعنوان: «الأقاليم 2023».

والذي يركز على الاتجاهات والظواهر التي يُتوقع أن تُشكل حالة أقاليم العالم خلال العام، بمشاركة نحو 25 خبيراً وباحثاً من منطقة الشرق الأوسط، بجانب 20 خبيراً دولياً، يمثلون نحو 15 دولة من مختلف أقاليم العالم.

ومع إطلاق «إنترريجونال الأعداد الثلاثة الأولى من سلسلة «دراسات إنترريجونال» الجديدة، وهي دورية تحليلية من فئة الدوريات ذات الدراسة الواحدة، تصدر شهرياً عن المؤسسة، وتتناول أهم التحولات والقضايا الاستراتيجية الصاعدة في التفاعلات الإقليمية والدولية، على كافة المستويات.

ويأتي العدد الأول بعنوان «الدبلوماسية العدائية: تحولات العمل الدبلوماسي في البيئة الدولية المعاصرة»، ليناقش خريطة الفاعلين الجدد في العمل الدبلوماسي الدولي، والقضايا الجديدة، وتحديات العمل الدبلوماسي في ظل البيئة العالمية المعقدة. فيما يأتي العدد الثاني بعنوان «الصراعات المتشابكة: تداعيات الترابط بين النزاعات الإقليمية والعالمية».