28 عنواناً لـ«إسلامية دبي» في «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن مشاركتها في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 32 والتي تقام من 22 حتى 28 مايو الجاري، وذلك من خلال منصة الدائرة في المعرض قاعة رقم 10 جناح رقم D36 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لعرض أحدث إصداراتها المتنوعة.

وقال الدكتور علي حسن المرزوقي مدير إدارة البحوث بالدائرة: تأتي مشاركة الدائرة في المعرض ضمن حرصها على التواجد والمساهمة الفاعلة في مثل هذه المؤتمرات والملتقيات العلمية والثقافية سواء داخل الدولة أو خارجها، سعياً منها لتوسيع قاعدة شركائها الاستراتيجيين.

وتعرض الدائرة في جناحها 28 عنواناً متنوعاً من كافة الإصدارات العلمية في المعارف والعلوم الإسلامية والعربية، منها: «وقف الفضاء رؤية تأصيلية مستقبلية»، و«تزيين الممالك في مناقب الإمام مالك»، و«التنمية المستديمة وعلاقتها بالوقف»، و«التوثيق العلمي وأهميته وطرقه»، و«من أحكام الجنائز»، و«أدب معاملة الخادم»، وغيرها.

وتتطرق هذه الإصدارات لجملة من مختلف المواضيع الدينية والعلمية المتخصصة ذات الجوانب الاجتماعية والثقافية واللغوية، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الثقافية حالياً، بهدف تنمية وتعزيز الوعي الثقافي والديني لدي المجتمع، ولإثراء الوجه الثقافي والفكري لإمارة دبي تماشياً مع رؤية الإمارة الثقافية، وتعزيزا لتواصل الدائرة المستمر مع مختلف فئات الجمهور.

لافتاً بأن هذه العناوين والإصدارات الجديدة تعرض إلكترونياً للسنة الثانية على التوالي، وأن كافة إصدارات الدائرة تلتزم بالضوابط العلمية والأكاديمية المعتبرة، وتقدم إضافة لجمهور القراء من خلال تطرقها لمواضيع هامة ومتنوعة تثري المكتبة العربية والإسلامية.

وأشار المرزوقي إلى أن الدائرة تسعى من خلال إصداراتها إلى نشر الوعي الديني في المجتمع وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وبأقلام موظفيها من الخبراء والمتمرّسين في مجالات البحث العلمي. بحيث تشكل مرجعاً علمياً موثوقاً يفيد الباحثين والقراء على اختلاف مشاربهم.

ويمكن للزائر عمل مسح لرمز الكتاب والاطلاع عليه من خلال موقع الدائرة الإلكتروني، ويطلع على ما هو جديد ومفيد من الإصدارات الاجتماعية والإرشادية والعلمية المتخصصة.

ولفت إلى أن الدائرة ستقوم الدائرة بتوزيع عدد (2300) نسخة تقريباً من مصحف الشيخ مكتوم رحمه الله على زوار جناح الدائرة بالمعرض خلال هذه الدورة.