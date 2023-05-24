مركز جمعة الماجد يستقبل وفداً من «وقف السلطان أحمد في إسطنبول»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الاثنين، وفداً من وقف السلطان أحمد في إسطنبول ضم كلاً من: الدكتور إسماعيل حقي تومان، رئيس وقف السلطان أحمد، والدكتور محمود المصري، مدير عام دار المخطوطات التابع لوقف السلطان أحمد.

هدفت الزيارة إلى الاطلاع على جهود المركز في حفظ المخطوطات والكتب، وبحث التعاون بين المركز ووقف السلطان أحمد في إسطنبول، من خلال توقيع مذكرة تفاهم، تخدم الجانبين في المجالات المشتركة بينهما.

ورحب الدكتور محمد كامل بالوفد الزائر، وخلال اللقاء قام بتعريف الضيوف بالدور، الذي يقوم به المركز من حفظ للتراث العالمي، كما أبدى استعداد المركز للتعاون بما يخدم مصلحة المؤسستين، ثم رافق الدكتور محمد كامل والأستاذ أنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة في المركز، الوفد في جولة بدأت في معرض مسيرة العطاء، الذي يضم عدداً من المقتنيات النادرة، التي يمتلكها المركز، وصوراً توثق الزيارات العلمية والاتفاقيات التي عقدها المركز مع مؤسسات ثقافية عالمية، وبعد ذلك زار الوفد قسم المكتبات الخاصة، وشاهد فيه مكتبات لكبار العلماء والمثقفين، وخُتمت الزيارة في قسم المخطوطات.

وفي ختام زيارة الوفد للمركز أشاد الدكتور إسماعيل حقي تومان، رئيس وقف السلطان أحمد بالمركز، وما يقدمه من خدمات مختلفة لعموم فئات المجتمع من باحثين، وطلبة علم.