كوكا كولا أرينا تستضيف الحفل الموسيقي «أرابيتس» 16 يونيو المقبل

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستضيف كوكا كولا أرينا في دبي 16 يونيو المقبل النسخة الأولى من «أرابيتس» (Arabeats) الحفل الموسيقي الضخم. ويشهد الحفل عروضاً مميزة يقدمها كل من سيلاوي، وبيج سام، ومسلم، وهم ثلاثة من ألمع الفنانين الصاعدين الذين سيأسرون الجمهور بمواهبهم الاستثنائية وموسيقاهم المفعمة بالحيوية.

يعرف سيلاوي بصوته الحنون وكلماته الصادقة. استحوذ المغني وكاتب الأغاني الأردني البالغ من العمر 22 عاماً على المشهد الموسيقي من خلال نجاحاته التي تصدرت القوائم العربية وحضوره المسرحي الآسر. وقد أكسبه الدمج بين الإيقاعات المعاصرة والألحان التقليدية قاعدة جماهيرية كبيرة بالإضافة إلى إشادة عدة من النقاد.

كما يتخلل الحفل الأسلوب الموسيقي الفريد لمغني الراب الفلسطيني الذي تحول إلى نجم البوب، بيج سام، الذي يعرف بطاقته الهائلة وعروضه الفريدة. من خلال كلماته التي تحفز الروح، أثبت نفسه كفنان قوي، يقدم عروضاً مشحونة عاطفياً يتردد صداها مع جمهوره المتزايد.

تكتمل هذه النسخة من Arabeats مع مسلم، المغني والكاتب والملحن وموزع الموسيقى المصري الشهير الذي بدأ رحلته في عام 2011 وحقق نجاحاً كبيراً بسلسلة من الأغاني الفردية التي تصدرت القوائم، ونمت قاعدته الجماهيرية بسرعة كبيرة. يستعد مسلم لإحضار أسلوب الفريد إلى دبي للمرة الأولى.