«الشارقة للفنون الأدائية» تستضيف حفل الأزياء التنكرية السنوي «تحت القبة»

المصدر: الشارقة ــ البيان

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استضافت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية حفل الأزياء التنكرية السنوي «تحت القبة» 18 مايو، الذي سلط الضوء على استعراض المهارات المتميزة لطلاب الأكاديمية، وحضره عدد من الشخصيات الذين تأنقوا باللونين الأسود والأبيض على السجادة الحمراء.

وجاءت فعالية هذا العام تحت عنوان «الشرق يلتقي بالغرب»، حيث استعرض طلبة الأكاديمية خلالها إبداعاتهم من الأزياء التي تحتفي بمختلف الثقافات من جميع أنحاء العالم، إلى جانب لقائها مع الفنون الإبداعية. وتخللت الفعالية عدد من الفقرات والعروض.

حيث استلهمت فقرة «ذا ريجينسي» تصاميمها من الأجواء الملكية التي تشهدها الأعمال التلفزيونية في الفترة الحالية، من بينها المسلسل التلفزيوني «بريدجرتون»، الذي تعرف الطلاب على تصاميمه بالتواصل المباشر مع أفراد العمل.

إضافة إلى فيلم «ديون»، الذي أبدع فيه الطلاب من خلال الأزياء المستوحاة من العمل ذاته، كما شهدت فقرة «الأبطال الخارقين العرب» تطوير الطلاب لشخصيات وأزياء لأبطال يمثلون بلدانهم بناءً على التراث والثقافة والعادات، في حين جاء إلهام فقرة «العرس الملكي» من أزياء الملكة، التي انتقل فيها الحضور إلى عالم ملكي من الإبداع والابتكار.

وقضى الطلاب العديد من الساعات في العمل على وضع تصاميم نوعية تعكس تفرد الإبداعات المقدمة وتنوع الخلفيات الثقافية، إلى جانب منصة عرض الأزياء التي جرى تشييدها خصيصاً لهذه الفعالية لتقديم عروض استثنائية، تصاحبها موسيقى، ورقصات تأسر الجمهور، ضمن فعالية نظمها ونفذها طلاب موهوبون بدءاً من التصميم إلى وضع النماذج وعروض الأداء، ما أتاح للحضور فرصة الاطلاع على لمحة عن الأعمال المذهلة التي تنتجها الأكاديمية.