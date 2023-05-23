«نيويورك أبوظبي» تطلق الإصدار الأول لأرشيف الفن العربي

المصدر: أبوظبي - وام

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يطلق المركز العربي لدراسة الفن في جامعة نيويورك أبوظبي الإصدار الأول لأرشيف الفن العربي تحت عنوان «سيرة الماء والنار»، غداً، في «منصة 421» وجهة الفنانين والمبدعين في أبوظبي، ويوم 25 مايو الجاري في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ويروي الإصدار محطات من سيرة اثنين من قامات الساحة الفنية في العراق، وهما الفنان الراحل رافع الناصري، ومؤلفة الكتاب الناقدة والشاعرة ميّ مظفر، من خلال فصول متلاحقة من الأحداث والصور النادرة، ومساهماتهما في المشهد الفني والثقافي البغدادي من فترة الستينيات إلى التسعينيات، بالإضافة إلى رحلاتهما، بعد خروجهما من العراق، واستقرارهما في عمان والمنامة.

والكتاب مترجم من اللغة العربية إلى الإنجليزية، وهو إصدار مشترك للمركز العربي لدراسة الفن، ودار هاتيا كانتز فيرلاغ الألمانية.

وباشر المورد المركز العربي لدراسة الفن في جامعة نيويورك أبوظبي برقمنة مجموعة رافع الناصري ومي مظفر، بهدف توفير هذه الموارد بسهولة للمهتمين بشؤون الفن والأدب، وتتضمن المجموعة تشكيلة من المواد منها أوراق ميّ مظفر ومراسلاتها مع عدد من كبار الأدباء كنزار قباني، إضافة إلى مجموعة من المذكرات، التي تحوي ملاحظات ورسومات لرافع الناصري، يسرد فيها تفاصيل ووقائع من حياته وعمله الفني بتفصيل دقيق.

ويركز المورد المركز العربي لدراسة الفن على أبحاث الفنون البصرية وأعمال الفنانين في العالم العربي، ويدعمها من خلال مجموعة من الزمالات ومشاريع الأبحاث والمؤتمرات، وغيرها من الأنشطة الأكاديمية، ومن أهم إنجازات المورد بناء أرشيف مفتوح فريد من نوعه، مما يجعل المركز وجهة للباحثين والأكاديميين والمؤسسات المختصة بالفن والتعليم.