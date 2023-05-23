«وزير التربية» يطلع على إصدارات وبرامج أكاديمية الشعر

المصدر: أبوظبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، جناح أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023.

رافق معاليه خلال الزيارة، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس اللجنة، حيث تعرف إلى إصدارات الأكاديمية التي بلغ عددها نحو 255 إصداراً في مجال الشعر النبطي والشعر الفصيح والدراسات البحثية والعلمية المرتبطة بهما، وأهم البرامج التي تقدمها الأكاديمية على مدار العام، عبر شرح مفصل من قِبَل موظفي اللجنة.