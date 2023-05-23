جناح مكتبة محمد بن راشد .. ذخائر المقتنيات والمعارف

المصدر: أبوظبي - البيان

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يجذبك منذ اللحظات الأولى لدخول معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التنوع الكبير والثراء الفكري في جناح مكتبة محمد بن راشد، الزاخر بقرابة 18 قطعة أثرية نادرة، والتي تعرض للمرة الأولى خارج معرض الذخائر الموجود بين أروقتها. وتأتي مشاركة مكتبة محمد بن راشد في فعاليات المعرض، في إطار حرصها الدائم على متابعة أحدث المستجدات والمنشورات في جميع المجالات والتخصصات، إلى جانب تعريف الجمهور والزوّار بما يحتضنه معرض الذخائر من كنوز معرفية وما يحتويه من قطع ومخطوطات وأطالس نادرة تجسد أروع الأعمال الفكرية العالمية على مر القرون.

وقال جمال الشحي، المتحدث الرسمي وعضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، «تعرض مكتبتنا في جناحها 18 قطة نادرة، تعد جزءاً من العديد من النوادر التي يزخر بها معرض الذخائر والتي تبلغ قرابة 300 قطة نادرة..إن مكتبة محمد بن راشد تمثل مركزاً مجتمعياً وثقافياً يوفر الإثراء للعقل والروح ومكاناً مثالياً للعائلة...».