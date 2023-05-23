نهيان بن زايد يفتتح معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 32

المصدر: أبوظبي ــ وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ32، والذي تستمر فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لغاية 28 مايو الجاري، بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتفقد سموه المعرض، بصحبة كل من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي سارة عوض مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ومعالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وعلي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وصالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعيد الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، ونوف البوشليبي، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال الاستراتيجي في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

جولة

وزار سموه عدداً من الأجنحة ودور النشر المحلية والعربية والعالمية المشاركة في المعرض، حيث شملت الجولة، جناح جمهورية تركيا التي تحلّ ضيف شرف على نسخة هذا العام، تقديراً لجهودها في تعزيز الحركة الأدبية والفنية، ودورها الرائد في صناعة النشر. كما التقى سموه عدداً من الناشرين الذين يسهمون في تعزيز انتشار اللغة العربية عبر العالم من خلال العديد من المبادرات الثقافية. ويستقبل المعرض، الذي تستمر فعالياته على مدى7 أيام، زوّاره في ستة مواقع ثقافية مختلفة تشمل إلى جانب «أدنيك» كلاً من المجمع الثقافي - أبوظبي، منارة السعديات، جامعة السوربون، جامعة نيويورك أبوظبي، وسفينة «لوجوس هوب»، أكبر معرض كتاب عائم في العالم، الراسية حالياً في ميناء زايد تزامناً مع فعاليات المعرض.

الاستدامة

ويحتفي المعرض في نسخته لهذا العام بمفهوم الاستدامة فكرة محورية، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة؛ إذ يشهد مبادرات وفعاليات وندوات متنوعة تهدف إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية لدعم توجهات الاستدامة في مجال النشر، إضافة إلى تنظيم جلسات حوارية ومناقشات حول التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي. إضافة إلى ذلك، يحتفي المعرض في نسخته الحالية بإنجازات الفيلسوف العربي ابن خلدون، مؤسِّس علم الاجتماع، بصفته «الشخصية المحورية» لهذه الدورة، من خلال عقد حوارات ونقاشات تاريخية وفلسفية وأدبية تركِّز على أعماله وتراثه في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية.

الدورة الأضخم

وتُعدُّ هذه الدورة الأضخم في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للكتاب من حيث المساحة التي يشغلها، وعدد المواقع الثقافية التي تستضيف جدولاً حافلاً بالفعاليات الثقافية والأدبية والمعرفية والفنية، ستتخطى في مجملها ألفي فعالية. وتشهد الدورة الحالية مشاركة أكبر عدد من العارضين والناشرين، يتعدّى عددهم الإجمالي 1300 عارض من أكثر من 85 دولة، يوفِّرون لزوّار المعرض ما يربو على 500 ألف عنوان في مختلف المجالات المعرفية.