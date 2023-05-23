«ديلي جورنال»: دبي واحة تناغم الفنون والتكنولوجيا

المصدر: دبي - نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

بموازاة نمو المشهد الفني في دبي، كان مزيد من وسائل الإعلام والمواقع العالمية ينقل نظرة أكثر شمولية لواقع التحولات التي تعيشها المدينة، والتي طغى على تغطيتها الإعلامية لفترة طويلة مشاهد مراكز التسوق الراقية وناطحات السحاب المستقبلية.

وقد أصبح المشهد الفني والثقافي في دبي، بما يشمله من فعاليات وروائع فنون وتراث، موضوعاً أثيراً للتناول والرصد من قبل مختلف وسائل الإعلام العالمية الأبرز. وفي السياق، يكشف موقع «ذا ديلي جورنال» الأمريكي، عن أبرز أوجه التطورات النوعية التي شهدتها دبي في مجال الفن، مشيراً إلى أن المدينة تقدم الكثير لأصحاب العقول الإبداعية لاستكشافه، فداخل مشهد الفن المزدهر في المدينة يمكن العثور على مزيج سلس من الفن والتكنولوجيا والثقافة يشمل صالات عرض ومعارض ومراكز فنية، بالإضافة إلى حي التصميم النابض بالحياة وجدول من المعارض الناجحة.

إرث ثقافي

ويرى الموقع أن الإرث الثقافي المعاصر للشرق الأوسط يتم التعبير عنه على أفضل ما يكون في دبي، مع تعايش صالات عرض حديثة مع مجسمات جذابة ومعارض مثيرة للاهتمام، يضاف إلى ذلك إمكانية الانتقال إليها من أنحاء العالم، وحجز رحلات رخيصة على متن الإمارات، من مدن رئيسية مثل مومباي وحيدر أباد ونيودلهي وبنغالور وتريفاندرم في الهند ومدن أخرى مثل القاهرة وبيروت وغيرها، ما يتيح للزائر قضاء بعض الوقت في زيارة المواقع التراثية واستكشاف المشهد الفني النابض بالحياة في المدينة.

ولفت الموقع إلى مجموعة من الأحياء الفنية الأهم في دبي، والتي يمكن أن تكسب الزائر الكثير من البصيرة والتجارب، مثل حي الفهيدي والسركال أفينيو ومركز دبي المالي العالمي ومركز جميل للفنون.

أنشطة إبداعية

في حي الفهيدي التاريخي، بهياكله ذات أبراج الرياح الطويلة وأزقته المتعرجة وممراته وساحاته العامة، أشار إلى أنه بإمكان الزائر حضور بعض من الأنشطة الإبداعية والثقافية مثل برنامج «فنانون مقيمون» ومعرض سكة الفني والتعرف على نمط الحياة التقليدي السائد في دبي في ذلك الوقت.

وعن منطقة «السركال أفينيو» الذي تم تأسيسها لتعزيز المشهد الفني المعاصر في المنطقة، فوصفها بمنطقة الفنون والثقافة الأولى في دبي وموطن مجتمع مفعم حيوية لمصممي المساحات المفاهيمية وشركات الفنون المرئية والمعارض، لافتاً إلى إقامة مجموعة متنوعة من الفعاليات المجتمعية في المكان مثل المؤتمرات وورش العمل والعروض الفنية وعروض الأفلام والمحادثات بين الفنانين والمشاريع التي تم التكليف بها على مدار العام، وحيث يمكن زيارة عدد من المعارض المشهورة، مثل «أيام غاليري» و«الخط الثالث» و«غرين لآرت» .

فنانون مشهورون

وفي مركز دبي المالي العالمي، لفت التقرير إلى إمكانية اكتشاف أفضل الأعمال لفنانين مشهورين وذوي خبرة في هذه الوجهة المعروفة بأسلوب حياتها الحضري، إذ أظهر المركز شغفاً قوياً للفن وإخلاصاً له واهتماماً به. ومن صالات العرض في المكان لفت إلى صالة «آرت وورلد كرييشينز» التي تهدف ألي عرض الفن التركي عبر معارض جماعية وفردية، وإلى «طبري آرت سبايس» التي تخدم كجسر بين المشهد الفني الإقليمي والعالمي.

وعن مركز جميل للفنون والذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع، لفت الموقع إلى أنه مهم لتعزيز وعي الناس بالفن.