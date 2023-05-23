دبي ترسخ مكانتها عاصمة عالمية للطهي

المصدر: دبي - نهى حوّا

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المطاعم مكتظة أينما توجهت في دبي، وصنوف الأطعمة المتنوعة ترضي مختلف الأذواق، ومطاعم صغيرة تقصدها اليوم، وتعود إليها في الغد، فتجدها قد تمددت لتحتل مربعاً كاملاً، وفي ظل هذا المشهد المتنامي للطهي في المدينة قصد مجموعة من الطهاة العالميين دانة الدنيا، مؤخراً، مصطحبين معهم عشاق التذوق.

وتشير وكالة «بلومبيرغ» إلى قدوم دفعة جديدة من 8 طهاة مشاهير إلى دبي أخيراً، بموازاة سعي المدينة لترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للطهي، وأن هؤلاء الطهاة المشهورين البارزين يراهنون على جاذبية المدينة، ليفتتحوا مطاعم جديدة، بعضها حائز على نجمات ميشلان في الخارج.

وبعد أن صنعت المدينة مكانة لنفسها بفنادقها الفاخرة ومنتجعاتها ذات الـ5 نجوم، وحياتها الليلية النابضة بالحياة ومطاعمها الفخمة ذات المشاهد الآخذة، تسعى إلى ترسيخ مكانتها مقصداً جذاباً لتناول الأطعمة العالمية، عبر جذب مطاعم جديدة حائزة على نجمات ميشلين، والمراهنة على موهبة طهي ذات المستوى الرفيع، والتي يجري استيراد معظمها من الخارج، وفقاً لبلومبيرغ.

ويأتي الطهاة إلى دبي من آسيا وأستراليا وأوروبا، وبعضهم يفتتح مطعمه للمرة الأولى في المنطقة، ومن بينهم مطعم «آن-صوفي بيك»، التي صعدت إلى النجومية العالمية عن طريق مطعمها «لا مايزون بيك» الحائز ثلاث نجوم ميشلان في فالنس فرنسا، وذلك في أول مغامرة لها في الشرق الأوسط، كما «تيتسويا واكودا»، و«محمد غورس» وغيرهم، حيث يوجد «باكو موراليس» من إسبانيا، ومطعم الشريكين بو سونغفيسافا وديلن جونز من بانكوك، اللذين رسخا مكانتهما كونهما نجمين في الموسم الخامس للبرنامج التلفزيوني «تشيفز تايبل».