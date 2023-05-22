فعاليات وأنشطة متنوعة لـ «زايد العليا» في معرض أبوظبي للكتاب

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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تشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته 32 التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 22 إلى 28 مايو الجاري، وتتنوع الفعاليات الثقافية والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة خلال المعرض.

وانطلاقاً من الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024، وتعزيزاً لحقوق أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية في القراءة، يشهد جناح مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في المعرض إطلاق مبادرة «أنامل تقرأ» والتي تشتمل على 50 إصداراً من القصص المختارة المتنوعة بطريقة برايل للمكفوفين تلبية لطموحات هذه الفئة في مجالات متنوعة للأطفال واليافعين بالتعاون مع دور النشر والكتاب، دار الهدهد للنشر والتوزيع، والكاتب سعود السنعوسي، والدار العربية للعلوم، والكاتبة وفاء العميمي.

وتقدم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم سلسلة من الورش التفاعلية والتوعوية ضمن أنشطتها لرواد المعرض من مختلف الفئات منها ورشة تفاعلية بعنوان «حقيبة الخطوط التعليمية» سيتم شرح حقيبة الخطوط الابتكارية، وورشة تفاعلية مع الطلاب رواد المعرض من مختلف الفئات العمرية عن العلاج بالموسيقى وأثره على أصحاب الهمم، وتقدم المؤسسة عرض عرائس المابنت ماشا والدب على المسرح للأطفال، فضلاً عن ورشة فنية تفاعلية بعنوان «أرسم قصة»، وورشة أخرى عن لغة الإشارة الأمريكية.

وتقدم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عرضاً للكتب ولإصداراتها والنشرات التوعوية بلغة برايل للمكفوفين التي يتم إنتاجها من خلال مطبعة المكفوفين التابعة لإدارة رعاية المكفوفين بالمؤسسة، وخدمة الترجمة بلغة الإشارة لفئة الصم من رواد المعرض لكافة الفعاليات والأنشطة المقامة ضمن جدول المعرض وعلى مختلف على المسارح، كما يشارك مجموعة أصحاب الهمم من فئة الإعاقة السمعية كمتطوعين بالمعرض.