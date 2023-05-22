«الاستدامة والرفاهية» جوهر برامج احتفاء سلطنة عمان باليوم العالمي للمتاحف

المصدر: مسقط ـ البيان

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احتفت سلطنة عمان، ممثلة بوزارة التراث والسياحة باليوم العالمي للمتاحف (18 مايو الجاري)، تحت عنوان «المتاحف، الاستدامة والرفاهية» وهو العنوان الذي أطلقه المجلس الدولي للمتاحف لاستكشاف وإثبات إمكانات المتاحف حول العالم وتأثيرها الإيجابي على المجتمعات، من خلال ثلاثة عناصر هي: قوة الاستدامة لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وزيادة الوعي بالتحديات البيئية والابتكار في الرقمنة بهدف الاستفادة من التقنيات الحديثة والمتقدمة لتسهيل زيارة المتاحف ومعرفة معلوماتها وبناء المجتمع من خلال التعليم وتوفير فرص التعلم وتحقيق المساواة بينهم.

وتثري فعاليات وزارة التراث والسياحة، بوجه عام، ومع برامجها بهذه المناسبة، تفعيل دور المتاحف في سلطنة عمان، في تعزيز المعرفة والعلوم لدى الباحثين والزوار، كونها روافد معرفية مهمة تسهم في تحقيق العديد من البرامج الاستراتيجية للخطة التنموية العاشرة ورؤية عُمان 2040، إضافة إلى أنها إحدى الوسائل الهادفة إلى حفظ التراث الثقافي وضمان استدامته والاستفادة منه في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة والإسهام في تعزيز المحتوى المحلي وتكريس دورها كإحدى الوجهات السياحية التي تسعى الوزارة عبر عدد من المشاريع إلى تطويرها وتحديثها، حيث تحظى المتاحف بإقبال من الزوار، إذ بلغ عدد زوار المتاحف الحكومية والخاصة وفق إحصاءات عام 2021، نحو 115 ألفاً و255 زائراً.

رؤية

وقالت رياء بنت محمد الكندية، مدير عام المتاحف بوزارة التراث والسياحة، إن احتفال سلطنة عُمان باليوم العالمي للمتاحف، تزامناً مع احتفال دول العالم به، تحت شعار«المتاحف، الاستدامة والرفاهية»، له أهمية كبيرة، فالاحتفاء بهذا اليوم الذي أقره ‏المجلس الدولي للمتاحف ‏ICOM‏ منذ عام 1977م، يهدف إلى زيادة الوعي بحقيقة أن المتاحف مؤسسات مهمة للتبادل الثقافي وإثراء ‏الثقافات وتنمية التفاهم ‏المتبادل والتعاون بين الشعوب.

وبينت أن المتاحف قدمت في فعاليات هذا اليوم برامج وأنشطة إبداعية ‏تتعلق بموضوع الاحتفالية، والتفاعل مع الجمهور لإبراز أهمية دور ‏المتاحف كمؤسسات تخدم المجتمع وتعمل على تنميته‎، خاصة وأن شعار احتفالية هذا العام يؤكد أن جميع المتاحف تقوم بدور مهم في تشكيل وخلق مستقبل مستدام، ويمكن للمتاحف القيام بذلك من خلال البرامج التعليمية والمعارض، فمنذ عام 2020م، يدعم اليوم العالمي للمتاحف مجموعة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.