«تغريبة القافر» تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2023

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، أمس، عن فوز رواية «تغريبة القافر» للكاتب العُماني زهران القاسمي بالدورة الـ16 من الجائزة لعام 2023، حيث أعلن ذلك خلال فعالية حضرها معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات ود.علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وأعضاء لجنة التحكيم والمترشحون إلى الجائزة، وعدد من المثقفين والإعلاميين.

وكشف محمد الأشعري، رئيس لجنة التحكيم، عن اسم الرواية الفائزة بالجائزة والصادرة عن دار رشم، خلال الفعالية التي نظمت في أبوظبي وتم بثها افتراضياً، إذ حصل زهران القاسمي بموجبها على جائزة نقدية تبلغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي، علاوة على تمويل ترجمة الرواية إلى اللغة الإنجليزية. وقال: اختارت لجنة التحكيم رواية تغريبة القافر لزهران القاسمي للفوز بالجائزة؛ لكونها اهتمت بموضوع جديد في الكتابة الروائية الحديثة: موضوع الماء في علاقته بالبيئة الطبيعية وبحياة الإنسان بالمناطق الصعبة. وتدور أحداث الرواية في إحدى القرى العُمانية وتحكي قصة سالم بن عبدالله، أحد مقتفي أثر الماء. وتقع أحداثها في عالم الأفلاج، النظام الفلاحي لريّ البساتين، المرتبط بالحياة القروية في عُمان.

مكانة ودرو

وقال زهران القاسمي، الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2023 لـ «البيان»: إن تنظيم دولة الإمارات لهذه الجائزة الرفيعة المستوى وللفعاليات الخاصة بها، يرسخ حرصها على تعزيز الفكر والثقافة بوصفها دعائم تطور للمجتمعات، وتكريس القراءة عادة اجتماعية وممارسة دائمة في كافة مجتمعات العالم، مضيفاً: إن تركيز الإمارات على دعم الكتاب والمبدعين، جاء انسجاماً مع كل المبادرات والمساعي التي تبذلها الدولة في سبيل تحصين وبناء مجتمعات المعرفة والثقافة والعلوم الإنسانية.

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اختيرت رواية «تغريبة القافر»، من قبل لجنة التحكيم من الروايات التي ترشحت للجائزة لهذه الدورة باعتبارها أفضل رواية نُشرت بين 1 يوليو 2021 و30 يونيو 2022، وجرى اختيارها من بين 6 روايات في القائمة القصيرة لكتّاب من: الجزائر، السعودية، العراق، عُمان، ليبيا، ومصر. وهم: الصديق حاج أحمد، أزهر جرجيس، نجوى بن شتوان، ميرال الطحاوي، فاطمة عبدالحميد، وزهران القاسمي. وتلقى المرشحون الستة جائزة تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي.واختيرت الرواية الفائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الأديب والروائي المغربي محمد الأشعري، وبعضوية: ريم بسيوني؛ وتيتز روك، عزيزة الطائي، وفضيلة الفاروق.