«أبوظبي للكتاب» يثري ثقافة الاستدامة

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

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تتوالى الاستعدادات لانطلاق فعاليات وأنشطة معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، في دورته الثانية والثلاثين، حيث يقام خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، بمشاركة نوعية وبحضور حشد من المؤسسات ودور النشر المحلية والعالمية والمثقفين والمشاركين من داخل وخارج الدولة.

وفي هذا السياق، أكدت عائشة عيد المزروعي، مدير إدارة معارض الكتاب والفعاليات، استعداد كافة الجهات المعنية، لاحتضان هذا الحدث المهم.

والذي يحظى باهتمام ورعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يشهد في دورة الـ32 مشاركة واسعة، تتمثل بوجود أكثر من 1300 عارض يمثلون أكثر من 85 دولة، في مساحة إجمالية، تبلغ 40 ألفاً و600 متر مربع، جعلت من دورة الحالة الأكبر في تاريخ المعرض.

وأعربت عائشة المزروعي، خلال الجولة الإعلامية التي نظمت أمس، للتعرف على آخر المستجدات المتعلقة بانطلاق المعرض، عن أهمية هذه التظاهرة الثقافية التي تعزز رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة السامية، لاحتضان الإبداع والفكر والأدب .

والتي تحظى برعاية كريمة من قبل الحكومة، لافتة إلى أن الدورة الحالية تشهد إقامة أكثر من 2000 فعالية، يشارك فيها عدد كبير من المثقفين والأدباء ودور النشر، والتي تعمل على إثراء المعرض بنتائج ثقافية ومعرفية للزوار والمهتمين.

محورية

وحول الفكرة المحورية العامة التي يركز عليها المعرض في الدورة الحالية، أفادت عائشة عيد المزروعي بأن نشر ثقافة ومفاهيم «الاستدامة» تأتي على رأس أولويات اللجنة المنظمة للمعرض، وذلك تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة.

حيث تقرر أن يتم تضمين جدول أعمال المعرض، حزمة من الفعاليات والمبادرات التي سيكون لها دور كبير ومهم في ترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى كافة الفئات. وأوضحت أن المعرض يرحب بتركيا كضيف شرف للدورة الحالية، حيث سيتم عقد فعاليات وندوات تبحث التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي، وسبل تعزيز الحوار بينهما...

ولفتت عائشة المزروعي إلى أنه يحتفي المعرض أيضاً بإنجازات الفيلسوف العربي ابن خلدون، مؤسّس علم الاجتماع، باعتباره «الشخصية المحورية» لهذه الدورة.

5 محاور

وعكفت اللجنة المنظمة على تقسيم برامج المعرض إلى 5 محاور رئيسية، وهي: «استلهم» والتي سيتم من خلالها تنظيم مجموعة من البرامج الشعرية والثقافية والندوات والمحاضرات، «أبدع» والتي تركز على الفن والسينما والموسيقى، «أتطور» والتي ستتناول كافة محاور النشر وصناع المحتوى، «أتعلم» وهو محور خاص بعقد وتنظيم ورش وعروض لفئة الناشئة.

في الوقت الذي سيركز فيه المحور الخامس «استكشف» على عرض كل مشاركات كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وبينت اللجنة المنظمة للمعرض إلى حرص القائمين على تضمين فعالياته حزمة جديدة من الأنشطة تتضمن تخصيص ركن جديد تحت مسمى «برود كاست من أبوظبي»، واستحداث أركان جديدة للأطفال والناشئة تحت مسمى جيل «الفا»، وجلب شخصيات كرتونية يتم استضافتها لأول مرة في دولة الإمارات، وركن خاص بالطهي.