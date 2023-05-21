«الناشرين الإماراتيين» تشارك بمعرض «المدينة المنورة للكتاب»

المصدر: (الشارقة-البيان)

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تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين بمعرض المدينة المنورة في السعودية الذي يستمر من 18 حتى 28 مايو الجاري في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات، وتنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية.

وتُتحِف جمعية الناشرين الإماراتيين زوار المعرض بما يزيد عن 410 عناوين من أبرز إصدارات 51 ناشراً من أعضاء الجمعية؛ ليجدوا كل ما يلّبي شغفهم وأذواقهم من بين أكثر من 11000 كتاب.

و قال راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية: «نطمح من خلال هذه المشاركة في فتح أبواب جديدة أمام ناشرينا للوصول إلى أسواق جديدة، والتواصل مع الكتّاب والناشرين العالميين».