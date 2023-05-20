برنامج فكري ثري لجائزة الشيخ زايد للكتاب في "معرض أبوظبي الدولي " 2023

المصدر: أبوظبي-البيان

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أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مشاركتها في الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 22 حتى 28 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ببرنامج حافل بالفعاليات الثقافية بحضور نُخبة من كبار الأدباء والمفكِّرين والناشرين من معظم أنحاء العالم.

وتستهلّ الجائزة فعالياتها بجلسة حوارية مع الفائزين في دورتها السابعة عشرة لمناقشة أعمالهم التي أثرت المكتبة العربية. ويرأس الجلسة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، فيما يدير الحوار الأستاذ الدكتور خليل الشيخ، عضو الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب.

وتشمل قائمة المتحدثين كلاً من علي جعفر العلاّق، الفائز في فرع الآداب؛ وشكري السعدي، الفائز في فرع الترجمة؛ وماتيو تيلييه، الفائز في فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى؛ ود. جليلة الطريطر، الفائزة في فرع الفنون والدراسات النقدية؛ وسعيد خطيبي، الفائز في فرع المؤلف الشاب؛ وفاطمة البدوي، ممثلة دار العين للنشر الفائزة في فرع النشر والتقنيات الثقافية؛ والموسيقار عمر خيرت، الفائز في فرع شخصية العام الثقافية 2023. وتقام الجلسة في الساعة 6:00 مساءً يوم 23 مايو في مسرح بورصة– القاعة 12، ويليها حفل توقيع الكتب الفائزة في الساعة 7:30 مساءً في ركن توقيع الكتب – القاعة 11.

تنوع

وتستضيف الجائزة كذلك ندوة حوارية مع الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2023 بالتعاون مع جامعة السوربون أبوظبي. وتُدير البروفيسور هناء صبحي، أستاذ الأدب واللغة الفرنسية في الجامعة، الندوة التي تستضيف الدكتورة جليلة الطريطر للحديث عن كتابها "مرائي النّساء: دراسات في كتابات الذّات النّسائيّة العربيّة" الصادر عن الدار التونسيّة للكتاب عام 2021.

وينتظم الكتاب في ثلاثة فصول تتناول فيها الطريطر ِسيَر الكاتبات العربيات الذاتية، واستراتيجيات كتابة الذات الأنثوية، وسؤال الهوية ومعضلة كتابة الذات من خلال دراسة نماذج من هذه السير وتحليلها وتأويلها.

ويشارك في الندوة أيضاً الروائي الجزائري سعيد خطيبي الذي يتحدث عن روايته "نهاية الصحراء" الصادرة عن دار هاشيت أنطوان/ نوفل، لبنان في 2022، متناولاً تقنية الرواية وأحداثها والواقع والتخييل فيها.

وتتميز هذه الرواية بأصالتها وتقنيتها السردية القائمة على التشويق من حيث تنسيق الأحداث وترتيبها وتصاعدها. وتقام الندوة في الساعة 10:00 صباحاً يوم 24 مايو في جامعة السوربون أبوظبي– جزيرة الريم.