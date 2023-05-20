استعدادات مكثفة لانطلاق فعاليات «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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تتوالى الاستعدادات لانطلاق فعاليات وأنشطة معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري، وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بمشاركة نوعية وبحضور حشد من المؤسسات ودور النشر المحلية والعالمية والمثقفين والمشاركين من داخل الدولة وخارجها.

وأكدت عايشة عيد المزروعي، مدير إدارة معارض الكتاب والفعاليات، استعداد كل الجهات المعنية لاحتضان هذا الحدث المهم، الذي يحظى باهتمام ورعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يشهد في دورته الـ32 مشاركة واسعة، تمثلت في وجود أكثر من 1300 عارض يمثلون أكثر من 85 دولة، سيتواجدون على مساحة إجمالية تبلغ 40 ألفاً و600 متر مربع، جعلت من الدورة الحالية الأكبر في تاريخ المعرض.

وأعربت خلال الجولة الإعلامية، التي تم تنظيمها اليوم للتعرف على آخر المستجدات المتعلقة بانطلاق المعرض، عن سعادتها باستضافة هذه التظاهرة الثقافية التي تعزز رسالة دولة الإمارات السامية، لاحتضان الإبداع والفكر والأدب، والتي تحظى برعاية كريمة من قبل الحكومة، لافتة إلى أن الدورة الحالية تشهد إقامة أكثر من 2000 فعالية، يشارك فيها عدد كبير من المثقفين والأدباء ودور النشر، والتي تعمل على إثراء المعرض بنتائج ثقافية ومعرفية للزوار والمهتمين.

استدامة

وحول الفكرة المحورية العامة التي يركز عليها المعرض في دورته الحالية، أفادت بأن نشر ثقافة ومفاهيم «الاستدامة» يأتي على رأس أولويات اللجنة المنظمة المعرض، وذلك تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، حيث تقرر أن يتم تضمين جدول أعمال المعرض حزمة من الفعاليات والمبادرات التي سيكون لها دور كبير ومهم في ترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى الفئات كافة.

وأضافت أن المعرض يرحب بتركيا ضيف شرف للدورة الحالية، حيث سيتم عقد فعاليات وندوات تبحث التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي، وسبل تعزيز الحوار بينهما، إضافة إلى تاريخ الأدب التركي، والشعر العربي والتركي، والترجمات الأدبية بين اللغتين.

ويحتفي المعرض أيضاً بإنجازات الفيلسوف العربي ابن خلدون، مؤسس علم الاجتماع، باعتباره «الشخصية المحورية» لهذه الدورة من خلال مناقشات تاريخية وفلسفية وأدبية تركّز على أعماله وتراثه.