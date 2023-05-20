«كتاب وأدباء الإمارات» يعتمد برنامج مشاركته في «معرض أبوظبي»

المصدر: الشارقة-البيان

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تشهد الدورة الـثانية والثلاثون من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خلال الفترة من 22 وحتى 28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، مشاركة متميزة لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

حيث يستضيف الاتحاد على هامش المعرض في فرعه بأبوظبي بمبنى المسرح الوطني بالخامسة من عصر السبت 20 مايو وبالتعاون مع الجائزة العالمية للرواية العربية، جلسة حوارية لمناقشة الروايات الست المرشحة للجائزة هذا العام 2023، بحضور الروائيين: زهران القاسمي، ميرال الطحاوي، نجوى بن شتوان، فاطمة عبدالحميد، أزهر جرجيس، الصديق حاج احمد. وتديرها الأديبة عائشة سلطان.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد برنامج مشاركاته الثقافية والأدبية في معرض أبوظبي للكتاب المقام خلال الفترة من 22 – 28 مايو الجاري، ومن بين فعاليات البرنامج: الاثنين 22 مايو الساعة 6 مساء:

جلسة حوارية «الإصدار الروائي الأول» بمشاركة أمل الزيودي وشيماء محمد وبإدارة: باسمة المصباحي بالتعاون مع قهوة للنشر، الثلاثاء 23 مايو بقاعة أنماط الحياة بالرابعة مساء:

يعقد الاتحاد جلسة (أطفالنا والقراءة «البداية الأولى لسلامة الكتابة») تقدمها نادية النجار ويديرها ياسر النيادي، وبالثامنة مساء أمسية شعرية لشعراء من شباب الإمارات يشارك بها

: سليمة المزروعي وياسر دحي وتديرها نجاة الظاهري، الأربعاء 24 مايو بالرابعة مساء وبقاعة أنماط الحياة جلسة حوارية «مستقبل الكتابة الأدبية» تشارك فيها الدكتورة بديعة الهاشمي وإيمان الحمادي وتديرها علياء المنصوري.

فيما تقام السادسة مساء محاضرة بعنوان «الخنساء.. قصيدة بين عهدين للأديبة ساجدة موسوي وتقدمها مريم الزرعوني، الخميس 25 مايو يعقد الاتحاد جلسة حوارية «بين جيلين» ويشارك فيها: احمد العسم وحصة العامري وتديرها صالحة عبيد غابش، وفي السادسة مساء في جناح الاتحاد تقام جلسة «التراث العالمي.. وأثره في التجربة الأدبية الإماراتية» يقدمها الدكتور عبدالعزيز المسلم وتديرها آن الصافي.