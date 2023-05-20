افتتاح معرض «وفرة قاحلة» بجناح الإمارات في «بينالي البندقية»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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افتتح معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، معرض «وفرة قاحلة»، احتفالاً بالمشاركة الخامسة للجناح الوطني لدولة الإمارات في الدورة الـ18 من المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية. ويرحب المعرض بالزوّار والجمهور لاستكشاف محتواه الإبداعي حتى يوم 26 نوفمبر 2023 في المقر الدائم للجناح الوطني في منطقة «أرسنال- سالي دي آرمي» في بينالي البندقية.

ويبحث هذا المعرض، المُقام تحت رعاية القيّم الفني فيصل طبارة، الاحتمالات المعمارية التي يمكن استكشافها عندما نعيد تصوّر البيئات القاحلة كمساحات وفيرة، حيث يسلط الضوء على التقاطعات بين الممارسات المعمارية المتجذرة في بيئتها والتكنولوجيا المعاصرة داخل المناطق القاحلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذه المناسبة، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي: «إنّ مشاركتنا في هذه الاحتفالية العالمية المرموقة للفنون تترجم مكانة الإمارات الثقافية وتنوعها الاجتماعي، وتعكس إرثها الفنّي الغني الذي تجسّده المشاركات الإبداعية لمجموعة من الخبرات الفنية الإماراتية الفريدة، بما تطرحه من أفكار خلاقة تسهم في تميز ونجاح جناح الدولة في بينالي البندقية عاماً بعد عام».

وتابع معاليه: «من دواعي فخرنا أن يشكّل الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد 12 عاماً منذ مشاركته الأولى علامة فارقة ومنصة إبداعية ملهمة ذات شهرة وتقدير عالميين.

وأن تعكس إنجازاته ضمن البينالي، المشهد الإبداعي في بلدنا، وتكون شاهدةً على مكانة الفنون فيها، ومدى تقديرها من قبل الفنانين وصنّاع الثقافة وليكون بمثابة جسر من الإمارات إلى العالم، ومنصة حوار ثقافي ولقاء حضاري إنساني».

وجاء افتتاح معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية وسط حضور كل من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب؛ والشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار؛ والشيخة بيبي الصباح، رئيس مجلس إدارة جمعية السدو الكويتية؛ وشذى الملا الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون بوزارة الثقافة والشباب.

والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».

والدكتور محمد الجسار، الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لدولة الكويت بالإنابة؛ وناصر الخاجة، رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة لدى سفارة دولة الإمارات في إيطاليا؛ والدكتور فاركي بالاثوتشيريل، عميد كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية بالشارقة.

وتتولى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان مهام المفوض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وبدعم من وزارة الثقافة والشباب. وقالت أنجيلا مجلي، المدير التنفيذي لدى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان: «يسلط لجناح الوطني لدولة الإمارات الضوء على المعرفة والدراسات البحثية المحلية المبذولة في تطوير حلول مستدامة جماعية تواكب احتياجات المستقبل..

وقد نجح الجناح الوطني لدولة الإمارات في ترسيخ مكانته منصّةً حيويةً تستعرض تطوّرات المشهد المعرفي والإبداعي المحلي على ساحة دولية ...».

بدورها، قالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية: «.. نواصل دروبنا نحو استكشاف وإبراز زخم تطورات المشهد الثقافي في دولة الإمارات». ويرافق المعرض هذا العام كتاب بعنوان «على مد البصر: مشاهد من وفرة قاحلة»، شارك في تحريره كل من فيصل طبارة وميثاء المزروعي.