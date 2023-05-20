المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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هل احتجت مقابلة طبيب نفسي لسؤاله عن سلوك الناس من حولك؟ هل آمنت بنفسك وتحليت بالسكينة النفسية الملازمة لك؟ كتاب (جلسات نفسية حتى تصل إلى السكينة النفسية) يجيب عن ذلك، وأكثر من طبيب مختص يسرد لك طرفاً من القصص الواقعية من عيادته النفسية بلغة علمية.

بعد المقدمة يبدأ د. محمد إبراهيم بعنوان (جلسات نفسية) يقف عند أهم القضايا التي رآها في عيادته نحو تقدير النفس والثقة بالنفس والفرق بينهما.

إضافة إلى مناقشة ظاهرة جلد الذات وبيان أسبابها بتوجيه عملية تقييم الذات الصحيحة؛ لينتقل بعدها إلى مشكلة (الخوف من رفض الآخرين)، ورغم تجاوزها تعود لذاتك (ولكن لدي الكثير من العيوب) فيناقشك الطبيب ليوجه بصرك لتقويمها ثم يُذَكِّر الشخص اللطيف الودود (لا بد أن تقول لا) و(كيف تضع الحدود دون أن تؤذي الآخرين؟) ليقف عند التطبيق العملي في (مقنع أكثر 8 مرات!) في كيفية قول لا، ثم يوجهك أكثر في (الوزنة المثالية) في كيفية الرفض بلباقة.

يفرق لك (بين الحزن والاكتئاب) ويعالجهما، وبعد (المحفظة الحمراء وتقديرك لنفسك) يوضح لك (أثر الحياة الاستهلاكية على النفس) ثم يناقش أكثر (إدمان تعدد المهام في نفس الوقت)؛ ليحفزك في (قوة الإرادة) ويحذرك من (التسويف)، و(تجنب التجنب)، (ولا تترك عاداتك أبداً)، إضافة إلى الحرص على (التوازن النفسي) ليختم بمشكلة (Overthinking) فيناقشها ويعالجها مع إتاحة فرصة لك للتدوين ثم يشكرك في ختام الكتاب.

الكتاب عبارة عن جلسات نفسية بيد طبيب؛ جمع الكتاب بين جلسات من عيادته كطبيب نفسي وبين مناقشة بعض الظواهر النفسية ومعالجتها كعناوين، وتنوع طرحه ما بين قصة واستنتاج وحالات واقعية من العيادة، إضافة إلى الجداول والرسوم البيانية وأقوال أهل العلم في كل باب.