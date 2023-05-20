فعاليات «نادي تواصل العقول للكِتاب» في مدينة إكسبو 31 مايو

المصدر: دبي-البيان

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تنطلق فعاليات نادي تواصل العقول للكِتاب في مدينة إكسبو دبي في 31 مايو، بمشاركة الروائي والشاعر النيجيري بِن أوكري الحائز جائزة بوكر الدولية، الذي سيكشف عن كتابه الجديد باللغة الإنجليزية «تايغر وورك» (Tiger Work)، الذي يمثل مزيجاً من الخيال والمقالات والشعر، وهو مستوحى من النشاط البيئي ويدعو للمشاركة في صون المناخ.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات.

وتستضيف قاعة تيرا في مدينة إكسبو دبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب، ورشة عمل لطلبة المدارس تشكل باكورة فعاليات نادي تواصل العقول للكتاب.

ويهدف نادي تواصل العقول للكتاب إلى جمع الجمهور ببعض أعظم رواة القصص من جميع أنحاء العالم، إذ سيقدم بشكل دوري، محادثات وفعاليات مع المؤلفين وينظم ورش عمل للأطفال.

وسيتم نشر تفاصيل الأحداث المقبلة لاحقاً. والنادي هو جزء من مجموعة منوعة من البرامج والأحداث التي من شأنها تحقيق التواصل عبر الثقافات والأجيال.

وذلك في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة العالم مرة أخرى في مدينة إكسبو دبي بتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28).

وقال بِن أوكري: إن التغير المناخي هو من أهم القضايا التي نواجهها في عصرنا، وأشعر بمسؤولية كبيرة للفت الانتباه إليها باستخدام القوى الهائلة للأدب. ويسهم تقديم «تايغر ورك» للعالم في مدينة إكسبو دبي المدينة المبتكرة والملتزمة بتعزيز الاستدامة.

في تعزيز وتوفير تأثير أوسع للكتاب، خاصة قبل انعقاد (كوب 28)، بهدف المساهمة في وضع أساس متين لصون المناخ وحماية البيئة.

وأضاف بن أوكري: أعتقد أن الأمر يتعلق بالوعي تجاه الحفاظ على بيئتنا، وبتعزيز الوعي في هذا الشأن، يمكننا تغيير مسارنا وصنع مستقبل جديد للبشرية.

وقالت ناديا فيرجي، المدير التنفيذي لمجموعة إكسبو دبي: «يجمع نادي تواصل العقول للكتاب محبي الكتب الملتزمين بتسخير قوة القصص لإلهام وتحفيز العمل الفردي والجماعي لمواجهة التغير المناخي، والمؤلف بِن أوكري هو من بين أفضل من يسخّر قوة القصص لأهداف نبيلة، ونحن متحمسون لمشاركة المجتمع هذه السلسلة الثقافية الجديدة والمثيرة».

إجابات

وقالت أحلام بلوكي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب: الثقافة حق من حقوق الإنسان، وهذا أساس نؤمن به، وباعتباري من محبي الكتب، أعتقد أنه يمكن العثور على إجابات لجميع الأسئلة الكبيرة بين أغلفة الكتاب. إن العمل المناخي هو القضية الأكثر إلحاحاً في عصرنا، ويسعدنا أن نتعاون مع مدينة إكسبو دبي في هذا المجال.