معرض «الزمن والهوية» يحفز الفنانين الإماراتيين ويعزز ريادة دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن بدء الاستعدادات لتنظيم معرض «الزمن والهوية» الذي تستضيفه مكتبة الصفا للفنون والتصميم خلال أغسطس المقبل، بمشاركة كوكبة من المبدعين والفنانين الإماراتيين.

ويهدف المعرض إلى اكتشاف المواهب المحلية في كافة مجالات الفنون والثقافة، وتنمية مهارات أصحابها ودعمهم وتحفيزهم على متابعة شغفهم الإبداعي، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركتهم في إثراء المشهد الفني المحلي.

منصة

ويمثل معرض «الزمن والهوية» منصة إبداعية جديدة تصافح الهيئة من خلالها عشاق الفنون على اختلافها، وتفتح عبرها الآفاق أمام أصحاب المواهب الإماراتية، وتساهم في تمكينهم من عرض أعمالهم وتجاربهم الفنية المتنوعة، وهو ما يتناغم مع رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، حيث يساهم المعرض في خلق بيئة فنية مستدامة قادرة على دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

تنوع

وفي هذا السياق، دعت «دبي للثقافة» كافة المبدعين والفنانين الإماراتيين المحترفين والناشئة للمشاركة بأعمالهم الإبداعية والبصرية الجاهزة، ضمن فنون التشكيل والرسم والنحت والتصوير والتصميم والخط، بالإضافة إلى الوسائط المتعددة، على أن تكون الأعمال مستلهمة من شعار المعرض «الزمن والهوية»، وسيكون 11 يونيو آخر موعد لاستلام الطلبات التي ستتولى لجنة من الخبراء والفنانين عملية فرزها وتحديد الأعمال المؤهلة للمشاركة في المعرض.

وبينت الهيئة أنه يمكن للراغبين تقديم الطلبات والمشاركة في المعرض، عبر الرابط:

https://dubaiculture.gov.ae/ar/events/Time-And-Identity