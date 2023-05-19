نادية النجار: علينا توظيف التكنولوجيا في إثراء معارف الأجيال

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أكدت الكاتبة نادية النجار تميز الأجيال الجديدة بمستوى عالٍ من الوعي والشغف بالفنون، موضحة أن الوقت الذي يمنح لها للقراءة غير كافٍ، نتيجة عدة عوامل تسبب التشتت والعزوف عن القراءة، أبرزها انتشار الأجهزة والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، ورأت أنه بالإمكان تحويل تلك الأجهزة والمنصات إلى مصادر للقراءة التي لا غنى عنها لتطوير الذات وإثراء المعارف لدى الأجيال، واكتساب المهارات اللغوية، والتعرف إلى الثقافات الأخرى.

جاء ذلك في خلال جلسة حوارية نظمتها «هيئة الشارقة للكتاب» في المنطقة الشرقية، بمكتبة وادي الحلو العامة، تحت عنوان: «قضايا العزوف عن القراءة»، تحدثت فيها الأديبة الروائية وكاتبة أدب الأطفال نادية النجار، أمام جمهور من المنطقة الشرقية، وطالبات من مدرسة عائشة بمدينة وادي الحلو، وأدارتها الإعلامية عائشة الزعابي.

وأشارت إلى أن القراءة مهارة أساسية، يمكن تنميتها من خلال تشجيع أولياء الأمور للأبناء، وأن يكونوا قدوة لهم بالقراءة وتوفير بيئة مناسبة للمطالعة في المنزل، تحتوي على مكتبة متنوعة من الكتب الملائمة لأعمارهم واهتماماتهم، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تدعم القراءة.

وأشادت الكاتبة بما أصدرته دور النشر الإماراتية في أدب الطفل، مؤكدة أنها تضاهي إصدارات المكتبة العربية والعالمية من حيث الجودة والإبداع، وأضافت أن أدب الطفل ليس مجرد نص، بل يحتاج إلى رسوم جذابة تثير اهتمام القارئ الصغير، وهذا ما توفره دور النشر في الإمارات، التي تقدم إصدارات رائعة للأطفال، ومحفزة على القراءة.