أكبر معرض كتب عائم يحط الرحال في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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افتتح مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، أكبر معرض عائم للكتاب في العالم، سفينة «لوغوس هوب» الموجودة حالياً في ميناء زايد، والتي ترحب بزوارها من 18 مايو الحالي حتى 4 يونيو المقبل.

وذلك بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 22 وحتى 28 مايو الجاري. حضر حفل الافتتاح محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية.

وصالح الجزيري، المدير العام لقطاع السياحة، وسيف المزروعي، رئیس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي، وعدنان العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات والمساندة، وسعيد الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، ونورة الظاهري، مدير إدارة أعمال الرحلات البحرية بمجموعة موانئ أبوظبي، وسيباستيان مونكايو، مدير إعداد مشروع «معرض لوغوس هوب العائم».

وقال الدكتور علي بن تميم: «يشكل معرض «لوغوس هوب» العائم إضافة نوعية تثري جدول فعاليات أبوظبي الثقافية، وتدعم مبادراتنا الرامية إلى ترسيخ ثقافة القراءة».