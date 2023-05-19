«استراحة معرفة» تناقش أعمال «القائمة القصيرة للرواية العربية»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت «استراحة معرفة»، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، جلسة تفاعلية حملت عنوان «القارئ والرواية العربية»، للعام الثاني على التوالي، وذلك في إطار مناقشة الروايات المرشحة للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية.

شارك فيها أندية قراءة رفيعة المستوى من دولة الإمارات، هي: «ملتقى الروايات» و«منتدى اقرأ»، و«صالون المنتدى الثقافي»، و«صالون الملتقى الأدبي»، و«استراحة معرفة - الشارقة»، بالإضافة إلى نخبة من القراء المتميزين من أندية القراءة المنتشرة في الدولة. وسبق للمؤسسة تنظيم الكثير من الأنشطة الاجتماعية التفاعلية ذات البعد المعرفي والهادفة إلى إثراء وتنشيط الساحة المعرفية على مستوى الدولة.

جمهور كبير

وشهدت جلسات اليوم التفاعلي جمهوراً كبيراً من المهتمين والمثقفين والشخصيات العامة وفي مقدمتهم جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الذي أشاد بهذه المبادرة السنوية التي تقام بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ما يعكس التعاون المثمر بين المؤسسات المعرفية داخل دولة الإمارات وتوسيع قاعدة الفائدة، خصوصاً في عالم القراءة الذي توليه القيادة الحكيمة الكثير من الاهتمام وتخصص له المشاريع والمبادرات الوطنية بشكل عام.

روايات

وخلال اليوم التفاعلي ناقش المشاركون الروايات العربية التي تضمنتها اللائحة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية.

حيث تنوعت الجلسات بناءً على اختيارات نوادي القراءة، وكانت على النحو التالي: رواية «حجر السعادة» للكاتب أزهر جرجيس (منتدى اقرأ للكتاب في دبي)، وضمت الجلسة: الدكتورة مها شاكر، والأستاذ عبدالله الشويخ، والأستاذة حفصة حريقة، ورواية «كونشيرتو قورينا إدواردو» للكاتبة نجوى بن شتوان (استراحة معرفة - الشارقة)، وضمت الجلسة الأستاذة لانا القطان، والأستاذة هبة الدزدار.

بالإضافة إلى رواية «مَنّا» للكاتب الصديق حاج أحمد (صالون الملتقى الأدبي)، وضمت الجلسة الكاتبات: أسماء صديق، هنادي الغزاوي، سعدية البادي. ورواية «تغريبة القافر» للكاتب زهران القاسمي (صالون المنتدى الثقافي)، حيث ضمت الجلسة الكاتبات: عائشة سلطان، د. مريم الهاشمي. ورواية «أيام الشمس المشرقة» للكاتبة ميرال الطحاوي (استراحة معرفة - دبي)، وضمت الجلسة:

الناقدة د. بروين حبيب، والكاتبة صالحة عبيد، والكاتبة رولا البنا. ورواية «الأفق الأعلى» للكاتبة فاطمة عبد الحميد (ملتقى الراويات)، وضمت الجلسة الكتاب والكاتبات: داليا فؤاد أبو العطا، والدكتور يوسف حطيني، ميسون فلفل الشريف، كنانة عيسى.