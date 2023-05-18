«حكاية من لونين» للكاتب الإماراتي عبدالله الشرهان تحصد جائزة أفضل كتاب للطفل

المصدر: الشارقة - البيان

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حصل كتاب «حكاية من لونين»، للكاتب الإماراتي عبد الله محمد الشرهان، والصادر عن «دار أجيال» للنشر، على جائزة مهرجان الشارقة القرائي للطفل، لأفضل «كتاب للطفل باللغة العربية» للأعمار من 4-12 عاماً، ويصنف «حكاية من لونين» بأنه كتاب مصوّر ومكتوب بشكل يروي قصة عالم عديم اللون، حيث كل شيء بلا لون، لكن وصول مخلوقين فريدين، لكل منهما لونه المميز، يقلب الأمور رأساً على عقب، ويساعد سكان هذا العالم على فهم جمال احتضان الاختلافات والتعايش في وئام.

وجاء فوز «حكاية من لونين» في جائزة الشارقة لكتاب الطفل شاهداً على العمل الجاد والإبداع لمؤلفها عبدالله الشرهان، والرسامة سارة جياودي، وتقديراً مستحقاً، يسلط الضوء على جودة الكتاب وتأثيره في إلهام عقول الشباب، وتعزيز حب القراءة.

تأتي هذه الجائزة للكتاب تتويجاً لجهود الكاتب ومساهمته في إثراء أدب الأطفال العربي، وتعكس التقدير العالمي لموهبته وإبداعه في هذا المجال. وتهدف إلى تشجيع العاملين في صناعة كتاب الطفل على إنتاج أعمال رفيعة المستوى، تسهم في تنمية قدرات الأطفال الأدبية والثقافية، وتعزز الوعى الأدبي لديهم، وتثرى المكتبة العربية بالأعمال الأدبية الخاصة بهم.