إصدارات نوعية وجلسات حوارية لـ«العويس الثقافية» في «أبوظبي الدولي للكتاب 2023»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب من 22، ولغاية 28 مايو 2023 الجاري بمجموعة مميزة من الأنشطة الثقافية، التي تعكس هويتها الرائدة في منح الجوائز، وتقدير المبدعين في الوطن العربي، حيث سيشارك في هذه الفعاليات كل من الشعراء: د. علي جعفر العلاق، وقاسم حداد، وسوسن دهنيم، وإبراهيم الهاشمي، وحسين درويش، بالإضافة إلى مجموعة من الروائيين، في مقدمتهم الروائي نبيل سليمان وجمال مطر وصالحة عبيد حسن وعفراء محمود، كما يشارك من النقاد: د. هيثم يحيى الخواجة، وشاكر نوري بكتابين جديدين من إصدارات مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

ويأتي برنامج المؤسسة، والذي سيقام بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية متواكباً مع سياستها الهادفة إلى الاحتفاء بالمبدعين الفائزين بالجائزة، حيث تقام على المنصة الرئيسية للمعرض أمسيتين شعريتين للشاعرين، الدكتور علي جعفر العلاق، في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم 23 مايو،، والشاعر قاسم حداد، في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم 25 مايو.

«جماليات السرد الروائي في الإمارات»

وتتواصل الفعاليات الثقافية في جناح المؤسسة بمعرض أبو ظبي للكتاب، حيث يقدم الروائي والأديب نبيل سليمان ندوة بعنوان «جماليات السرد الروائي في الإمارات»، يصاحبها حفل توقيع روايته «جداريات الشام.. نمنوما» الصادرة حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن سلسلة الفائزين، في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم 26 مايو.

وتقام في الساعة السابعة من مساء يوم 24 مايو ندوة بعنوان «تجارب وأصوات.. شهادات في الرواية الإماراتية»، يشارك فيها كل من الإعلامي جمال مطر، والقاصة صالحة عبيد حسن، والقاصة عفراء محمود.

وبالتعاون مع نادي الكِتاب بالإمارات تقدم الروائية د. ميرال الطحاوي جلسة حوارية حول روايتها «أيام الشمس المشرقة»، تحاورها الإعلامية نوار أبو غازي، ويقدمها الناقد الدكتور محمود بكري الأمين، وبمشاركة الدكتورة فاطمة البودي، والدكتور عبد الله الظنحاني، وذلك في الساعة السادسة من مساء يوم السبت 27 مايو.

إصدارات

وتختتم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية برنامجها الثقافي بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم 27 مايو بحفلين لتوقيع أحدث إصداراتها: «تراتيل الصدى.. تجربة الشاعر أحمد عيسى العسم نموذجاً» للناقد الدكتور هيثم يحيى الخواجة، ويوقع الدكتور: شاكر نوري، كتابه «ثاني السويدي.. ريق الشعر لا يجف في بحر المعيريض».

وتأتي مشاركة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة للكتاب تأكيداً على رسالتها في خدمة الثقافة، وتعزيز حضورها في المجتمع العربي، من خلال تكريم الأدباء والفنانين والمبدعين العرب، الذين خدموا الثقافة العربية، وأعطوها الوهج والبريق.