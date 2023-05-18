أبوظبي تستضيف «لوغوس هوب» أكبر معرض عائم للكتاب في العالم

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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افتتح مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أكبر معرض عائم للكتاب في العالم، سفينة «لوغوس هوب» الموجودة حالياً في ميناء زايد - أبوظبي، والتي ترحب بزوارها من 18 مايو حتى 4 يونيو 2023، وذلك بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 22 وحتى 28 مايو الجاري.

حضر حفل الافتتاح محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وصالح الجزيري، المدير العام لقطاع السياحة، وسيف المزروعي، رئیس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي، وعدنان العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات والمساندة، وسعيد الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، ونورة الظاهري، مدير إدارة أعمال الرحلات البحرية بمجموعة موانئ أبوظبي، وسيباستيان مونكايو، مدير إعداد مشروع «معرض لوغوس هوب العائم».

برنامج ثقافي

ويشارك مركز أبوظبي للغة العربية في المعرض ببرنامج ثقافي مميّز يستهدف كل أفراد المجتمع وطلبة المدارس، ويتضمن ورش عمل تعليمية للأطفال وورشاً إبداعية وفنية، إلى جانب عدد من الجلسات النقاشية والأركان المتخصصة.

وقال الدكتور علي بن تميم: «يشكل معرض «لوغوس هوب» العائم إضافة نوعية تثري جدول فعاليات أبوظبي الثقافية، وتدعم مبادراتنا الرامية إلى ترسيخ ثقافة القراءة، وإتاحة المجال أمام جميع فئات مجتمعنا للوصول بسهولة إلى الكتب والموارد المعرفية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمركز أبوظبي للغة العربية».

بدورها قالت نورة الظاهري: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون جزءاً من معرض أبوظبي الدولي للكتاب عبر استضافة المكتبة العائمة «لوغوس هوب» للأسابيع المقبلة؛ حيث سيكون بإمكان جميع سكان الإمارة زيارة عالم فريد من الكتب في المعرض العائم الذي يوفر آلاف العناوين التي تلبي مختلف الأذواق والأعمار، كما نفخر بدورنا في محطة أبوظبي للسفن السياحية في المساهمة في إثراء الحياة الفكرية والثقافية في أبوظبي».

«قراءة قصص الأطفال»

وينظم المركز خلال فعاليات المعرض ورشة «قراءة قصص الأطفال»، من تقديم الدكتورة فاطمة المزروعي، وورشة الخط العربي مع سعيد العامري، التي تتضمن فقرة لكتابة الأسماء باللغة العربية، وجلسة نقاشية لأحد الكتب المختارة مع أعضاء نادي القراءة، إضافة إلى ورشة عمل تاريخ الأدب الموسيقي من تقديم إيمان الهاشمي.

ويحتضن معرض «لوغوس هوب» ما يزيد على 5000 عنوان في العديد من المجالات، مثل الرياضة والعلوم والفنون والطب واللغات والمعاجم، علاوة على ورش عمل وجلسات نقاشية وعروض تفاعلية وموسيقية.

يذكر أن سفينة «لوغوس هوب» تستقبل سنوياً حوالي مليون زائر، وقد زارت منذ تأسيسها عام 2009 أكثر من 150 دولة حول العالم، وبلغ عدد زوارها 49 مليون شخص، فيما يضم طاقمها موظفين متطوعين من 60 جنسية. وتتنقل فرق السفينة إلى المناطق المحيطة بها لزيارة المستشفيات والمدارس، وتقديم المساعدة والرعاية المجتمعية انطلاقاً من التزامها بخدمة مجتمعات الموانئ.