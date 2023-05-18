محركات قوية للتنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أكد ناصر الدرمكي، رئيس آيكوم الإمارات، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، الذي يصادف 18 مايو من كل عام، أنه وفي ظل التغيرات البيئية والاجتماعية التي تواجه عالمنا، تبرز أهمية المتاحف، ليس فقط بوصفها أماكن لعرض القطع الأثرية والأعمال الفنية، بل أيضاً كمنارات للثقافة ومحركات قوية للتنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف الدرمكي: «تسهم المتاحف في الحفاظ على التراث الثقافي للأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزز الانتماء الثقافي والهوية الوطنية للشعوب، كما أنها تعزز وعي الجمهور بقضايا البيئة والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، وتشجع على السلوك المستدام.