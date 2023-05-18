مكتبة محمد بن راشد تعرض 18 قطعة نادرة في «أبوظبي للكتاب»

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض مكتبة محمد بن راشد، لأول مرة خارج أروقتها، 18 قطعة نادرة من مقتنيات معرض الذخائر والمجموعات الخاصة؛ وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي يُقام خلال الفترة بين 22 و28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «إنَّ معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعد واحداً من أبرز معارض الكتاب والفعاليات الثقافية الإقليمية والعالمية، التي تمثل منصة حيوية للناشرين والكتاب والقرّاء للتفاعل وتبادل الأفكار والمعلومات، وتسهم بدور كبير في تعزيز التبادل الثقافي والحوار والتفاهم الثقافي بين الثقافات المختلفة، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز القراءة والتعلم وتوفير فرص الوصول إلى المعرفة ودعم صناعة النشر الرائدة».

وأضاف: «إن المقتنيات الثمانية عشر التي ستعرض لزوار الجناح تعد جزءاً من العديد من النوادر التي يزخر بها معرض الذخائر والتي تصل إلى ما يقارب من 300 قطعة نادرة، والتي تعكس رسالتنا في حفظ التراث والمورث الثقافي للإنسانية وتقديم تجربة متفردة للزائرين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب».

وأضاف:«تعكس مشاركتنا في المعرض، رؤيتنا واستراتيجيتنا وإيماننا الكبير بأهمية التوسع في الشراكات الاستراتيجية الثقافية من خلال التعاون مع دور النشر والكتَّاب والمبدعين، ومتابعة أحدث المستجدات والمنشورات في جميع المجالات والتخصصات، بما يدعم التنوع في مصادرنا ومحتوياتنا وكنوزنا المعرفية، إلى جانب تعريف الجمهور بما تحتضنه مكتبتنا من كنوز معرفية تتوفر بأكثر من 70 لغة في كل التخصصات والمجالات».

«القانون في الطب 1562»

ومن بين أبرز المقتنيات النادرة التي تعرض في جناح مكتبة محمد بن راشد، ترجمة لاتينية نادرة ومزينة بالرسوم لـ«القانون في الطب 1562» لابن سينا، والذي يعد أشهر كتاب طبي في العالم، بالإضافة إلى جزء كبير الحجم من القرآن الكريم يعود إلى العصر المملوكي، وأطلس مدن العالم 1593-1594، لبراون وهوجنبرغ، والذي يُعدُّ جوهرة فريدة في رسم خرائط المدن بلوحاته التي تستعرض مناظر بانورامية واسعة لمدن من جميع أنحاء أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

كما تعرض الطبعة الأولى لأول رواية من سلسلة هاري بوتر الشهيرة «هاري بوتر وحجر الفيلسوف 1997» لجاي. ك. رولينغ، ونسخة كتاب ألف ليلة وليلة 1842-1839 م، والتي تمثل طبعة عربية نادرة وكاملة لقصص ألف ليلة وليلة نشرها السير وليم ماكنجتن في مدينة كلكتا، وكتاب آثار عربية في قرطبة وإشبيلية وغرناطة باريس، 1839-1836 م، جيرو دي برانجي، و«مقدمة ابن خلدون» طبعة باريس 1858م.