متخصصون في مجالات الفكر والأدب ضمن لجنة «سرد الذهب»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عن تشكيل اللجنة العليا لجائزة «سرد الذهب»، التي أطلقها المركز في ديسمبر الماضي، بهدف تكريم المبدعين بمجالات السرد العربي جمعاً ودراسة على المستويين المحلي والعالمي.

وتسعى جائزة «سرد الذهب» إلى تسليط الضوء على فنون الحكاية الشعبية والسردية الإماراتية وإبراز الإنتاجات الملهمة في هذا المجال، مع الاحتفاء بالموهوبين ممن رصدوا تاريخ وجوانب الحياة في الدولة وموروثها الشعبي، ومسيرة تطورها على مر السنين بأسلوب عصري مبتكر.

تضم اللجنة خبراء ومتخصصين في مجالات مختلفة. ويرأس اللجنة العليا للجائزة عبد الله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، وتضم في عضويتها الأكاديمية والناقدة البحرينية الدكتورة ضياء الكعبي، والكاتبة والروائية المصرية الدكتورة ميرال الطحاوي، والكاتب والمخرج والمنتج الإماراتي ناصر الظاهري، والدكتور سعيد يقطين، الباحث المغربي في السرديات والنقد والنظرية الأدبية، إضافة إلى الباحث والناقد والمترجم الدكتور خليل الشيخ، مقرر اللجنة.

إضافة نوعية

وقال عبد الله ماجد آل علي: تمثل جائزة «سرد الذهب» إضافة نوعية للمشهد الثقافي في دولة الإمارات، وتوفر منبراً للتعبير عن هوية مجتمعنا وثقافته الأصيلة.