«الشارقة للمتاحف» تضيء على دور الممارسات الرقمية في التنمية المستدامة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف مؤتمراً افتراضياً بعنوان «دور التحويل الرقمي للمقتنيات في المتاحف والمؤسسات الثقافية نحو التنمية المستدامة لمجتمعاتنا»، في الـ 18 من مايو الجاري، وتعلن عن فتح أبواب جميع متاحفها مجاناً، وذلك احتفاء باليوم العالمي للمتاحف، الذي يركز في نسخة هذا العام على مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة.

ويهدف المؤتمر، الذي ينطلق بثه في الساعة الـ 10:00 صباحاً، مع كلمة تلقيها منال عطايا، المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف، ويستمر حتى الساعة الـ 2:00 ظهراً، إلى توفير رؤى قيمة حول التحديات والإمكانات والفرص المتاحة في مجال استخدامات ودمج الواقع الافتراضي والممكنات الرقمية في الواقع المتحفي، كما يسعى إلى اكتشاف أحدث الاتجاهات والتكنولوجيا والممارسات، التي يتم توظيفها من قبل المتاحف والمؤسسات الثقافية في المنطقة العربية وسواها لرقمنة وتوثيق المقتنيات، مستهدفاً تعزيز الممارسات المستدامة، وجذب وإشراك الجمهور، من خلال المنصات الرقمية.

تنوع

وقالت منال عطايا، المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف: إن استخدام المنصات والتقنيات الجديدة بهدف حماية المعلومات والحفاظ عليها يعد أمراً ضرورياً، لضمان الوصول إلى التراث الثقافي لجمهور عالمي ومتنوع، وأكدت التزام الهيئة بتعليم وترويج الفنون والثقافة بطرق تدعم التنمية المستدامة للمجتمع.

وأضافت: يشكل مشروعنا الحالي عن الواقع المعزز في خورفكان نموذجاً لذلك، حيث يظهر الإمكانات الهائلة لدمج العوالم الافتراضية والفعلية، بهدف إشراك الزوار بطرق جديدة ومبتكرة، وإحياء مقتنياتنا، من خلال تجارب تفاعلية وغامرة، تلبي التوقعات المتجددة لزوارنا.

3 جلسات

ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات، تحمل الأولى عنوان «المنصات والتقنيات الجديدة المستخدمة في رقمنة المقتنيات وتعزيز الممارسات المستدامة في المتاحف و المؤسسات الثقافية»، وتديرها هيزيل بيج مدير إدارة المقتنيات في الهيئة، بمشاركة كل من شيخة المطيري، رئيسة قسم الثقافة الوطنية في مركز جمعة الماجد، ونصرة البلوشي مسؤول التخطيط والمتابعة في الأرشيف الرقمي للخليج العربي، ودافيد جوزيف ريزلي الأستاذ في مجال الإنسانيات الرقمية في جامعة نيويورك أبوظبي.

وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان «كيف تقوم المؤسسات المختلفة برقمنة وأرشفة المقتنيات ذات الأهمية للمنطقة العربية؟»، لتسلط الضوء على التحول الرقمي وحفظ المقتنيات، من خلال نخبة من المتحدثين المتخصصين، من بينهم سمر طارق عبد الرحيم عزريل، باحثة ومؤرشفة ميدانية في المتحف الفلسطيني، والأستاذة فاتن رشدي، رئيس وحدة مركز المصادر في متحف اللوفر أبوظبي، والدكتور زكي أصلان، مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم- الشارقة).

ويختتم المؤتمر أعماله بجلسة «إشراك الجماهير من خلال المنصات الرقمية»، التي تديرها الدكتورة جوكسي أوكاندان، أستاذ مشارك في جامعة الشارقة الأمريكية، ويشارك فيها كل من الشيخة نوار القاسمي، نائب رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وشمة الكتبي مدير إدارة التسويق والاتصال في هيئة الشارقة للمتاحف.