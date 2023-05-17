مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي يستضيف «مونتي بايثون سبامالوت» 31 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت مجموعة كورال أبوظبي عن استعداداتها لتقديم العرض المسرحي الغنائي «مونتي بايثون سبامالوت»، الحائز جائزة توني لأفضل عمل مسرحي موسيقي، في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، على مدار أربعة أيام، بدءاً من الأربعاء 31 مايو الجاري حتى 2 يونيو المقبل في الساعة 7:30 مساء، ويوم السبت 3 يونيو الساعة 2:30 عصراً و7:30 مساء في المسرح الأحمر.

ويعيد العمل المسرحي المستوحى من فيلم «مونتي بايثون آند ذا هولي جريل»، الذي تم إنتاجه عام 1975، سرد قصة الملك أرثر وفرسان كاميلوت، أثناء خوضهم رحلة مشوقة بأسلوب عصري وممتع من مجموعة مميزة من عروض الرقص والموسيقى الحية.

1977

وتعد مجموعة كورال أبوظبي، التي تأسست في عام 1977، أقدم فرقة هاوية للموسيقى في دولة الإمارات، وتقدم عروضاً موسيقية ومسرحية. ونظمت فرقة المسرح المجتمعي حتى موسمها الـ45 الحالي ما يزيد على 75 عرضاً، وتضم طاقماً مميزاً من فناني الأداء الجدد والخبراء الموهوبين، الذين يمثلون ما يزيد على 15 جنسية، وكذلك لغات مختلفة.

وقالت كات دونينج، مديرة مجموعة كورال أبوظبي: «يسرنا تقديم عرض «مونتي بايثون سبامالوت» على المسرح. يناسب هذا العرض جميع أفراد مجتمع أبوظبي، بفضل طابعه الفكاهي ولمحاته الموسيقية المميزة وشخصياته الفريدة، ويَعد الضيوف بتقديم أمسية مليئة بالضحك والترفيه. ونتطلع بحماس كبير لمشاركة هذه التجربة المرحة، التي لا تُنسى مع الجمهور».

وقال بيل براجين، المدير الفني التنفيذي في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي: «يشكل التعاون مع مجموعة كورال أبوظبي جزءاً مهماً من التزام مركز الفنون بدعم المواهب الموجودة في أبوظبي. وتعد مجموعة كورال أبوظبي أعرق المؤسسات الفنية في دولة الإمارات، وأكثرها شعبية، حيث أصبحت القلب النابض في الأوساط المسرحية المحلية، وأشعر بسعادة كبيرة لاختيارهم عرض مسرحية سبامالوت لهذا العام، لا سيما أن فيلم «مونتي بايثون آند ذا هولي جريل» هو أحد أفلامي المفضلة، ومن المؤكد أن هذا العمل الفني سيلقى استحسان الحاضرين».