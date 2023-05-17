مشاركة نوعية لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة في «أبوظبي للكتاب»

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته 32 التي ستقام في الفترة بين 22 و28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتركّز بشكل رئيس على مفهوم الاستدامة.

وتأتي مشاركة المؤسَّسة في هذا الحدث الدولي الرائد في مجال المعرفة والذي يجمع رواد صناعة النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ويصل عدد زائريه إلى أكثر من 150 ألفاً ويستقطب ما يزيد على 1150 عارضاً، في إطار استراتيجيتها لدعم مسارات المعرفة والإبداع في المنطقة العربية وخارجها، وانطلاقاً من حرصها على نشر المعرفة وتعزيز الإبداع والابتكار، فضلاً عن دعم تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام عبر الفعاليات والأنشطة المعرفية المتنوعة.

موضوعات معرفية

ومن المقرر أن يشهد جناح المؤسَّسة مجموعة من الفعاليات ضمن إطار «استراحة المعرفة»، و«برنامج دبي الدولي للكتابة»، و«مركز المعرفة الرقمي»، و«حوارات المعرفة»، وستتم فيها مناقشة العديد من الموضوعات المعرفية فضمن إطار «استراحة المعرفة»، ستُقام فعالية يومية تحت عنوان «قراءة في 15 دقيقة» لفتح المجال للقراءة الحيَّة لإصدارات برنامج دبي الدولي للكتابة ومركز المعرفة الرقمي بهدف قراءة 100 كتاب في المعرض، إضافة إلى الفعالية اليومية تحت عنوان «كتاب في دقيقة».

جلسات وحوارات

وستنظّم الاستراحة أيضاً العديد من الجلسات والحوارات المعرفية بشكل حضوري وافتراضي عن القراءة المعرفية وكتابة المحتوى، إضافة إلى حوارات وورش بحضور خبراء وصنّاع السياسات والعلماء والمفكرين والأكاديميين في المجال المعرفي. وفي هذا السياق أيضاً، سيقوم برنامج دبي الدولي للكتابة بتنظيم ورش تدريبية ضمن حقول المعرفة المختلفة .

منصة مثالية

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «نحرص على المشاركة المستمرة في هذا الحدث المعرفي الرائد والذي يشكِّل منصةً مثاليةً لتبادل المعرفة ودعم الحركة الفكرية والأدبية على مستوى الدولة وخارجها، إذ يتميز هذا الحدث السنوي باستقطابه أبرز الناشرين وعرضه العديد من الكتب والمواد المعرفية من مختلف أنحاء العالم، ما يتيح لزواره فرصة التعرف إلى معارف جديدة، ويسهم في تعزيز التبادل المعرفي والفكري بين الشعوب».