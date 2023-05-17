«بيتر بان على الجليد» في دبي 26 الجاري

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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تستضيف دبي فعاليات متنوعة الشهر الجاري، ومن بينها عرض فني رائع بعنوان «بيتر بان على الجليد» يصل إلى المدينة في الأيام المقبلة مصوراً أحداث قصة «بيتر بان» للكاتب المسرحي الإسكتلندي جيمس ماثيو باري، حيث سيتسنى لمحبي الرواية فرصة الاستمتاع بمشاهدة أعضاء فرقة «ذا امبريال ايس ستارز»، يؤدون حركات تزلج لثلاثة أيام على خشبة مسرح «ذا ثياتر» في «مول الإمارات» من 26 إلى 28 مايو الجاري.

ويقدم العرض الفني الآتي من لندن للجمهور رقصات من ابتكار المصمم «توني ميرسر» الحائز على جوائز عالمية.

وعلى مدى ثلاثة أيام، سيرافق الجمهور شخصيات الرواية، «بيتر» الفتى الذي لا يكبر والذي يقضي طفولته في مغامرات على أرض جزيرة نيفرلاند، ومعه «تنكر بيل» و«ويندي» في مغامراتهم المذهلة، يواجهون «الكابتن هوك» وقراصنته، ويشاهدونهم ينطلقون ويقفزون يتمايلون في تجانس مؤدين ألعاباً بهلوانية في الجو فوق مسرح يعلوه طبقة من الجليد الطبيعي في عرض سيستغرق 90 دقيقة.

ووفقاً لموقع «تايم أوت دبي»، سيجري تقديم خمسة عروض للمسرحية خلال ثلاثة أيام، يوم الجمعة (26 مايو) الساعة السابعة والنصف مساء، والسبت 11 صباحاً والرابعة مساءً، والأحد 11 صباحاً والثالثة مساءً.