«التوثيق الرقمي للنقوش» محور ورشة تدريبية في مكتبة الإسكندرية

المصدر: الإسكندرية ـــ البيان

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افتتح مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ورشة تدريبية بعنوان «التوثيق الرقمي للنقوش: الحرف العربي من النقش إلى الرقمنة»، والتي تنظمها أناسي للإعلام بالتعاون مع مركز دراسات الخطوط بالمكتبة، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتبة الإسكندرية وأناسي للإعلام بشأن تعزيز الاهتمام بالنقوش العربية في مختلف العصور.

وتستمر الورشة من 16 إلى 18 مايو الجاري، بمقر مكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور صالح السعدي نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، ومريم المزروعي، وزير مفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

تحديات

وفي الكلمة الافتتاحية قال صالح السعدي، نائب السفير بسفارة الدولة لدى مصر، إن السنوات الأخيرة قد أظهرت مدى حاجتنا إلى الاهتمام بالثقافة وتعزيز الهوية العربية في ظل التحديات التي يواجهها عالمنا العربي اليوم.

وأضاف، إن مشاركة الإمارات في هذا الحدث تعكس اهتمام الدولة بتعزيز المنتج الثقافي العربي في ظل اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما تعكس أيضاً طبيعة العلاقات والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والتي تتسم بأنها علاقات ذات خصوصية، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والفنية.

وأكد أن الاهتمام الإماراتي بالثقافة والتراث لم يتوقف فقط في الداخل، ولكن أسهمت الإمارات في نشر الثقافة والفن والحفاظ على التراث في محيطها الإقليمي والدولي.

فيلم

وألقت الورشة الضوء على مواقع النقوش القديمة في المنطقة العربية، والتي تعتبر مرجعاً مهماً لتتبع تاريخ الكتابة العربية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن «بوابة النقوش العربية»،

التي تعتبر أكبر مشروع عربي ثقافي مشترك لعام 2023.

كما تسلط الورشة الضوء على دراسة جماليات ووظائف الحرف العربي من خلال اللوحات الفنية، والطباعية، فضلاً عن التعريف بتقنيات التصوير الفوتوغرافي للنقوش، والتعرف على التجارب والخبرات السابقة والحالية في مجال رقمنة النقوش، وأخيراً التعرف على تأثير التغيرات المناخية على مواقع التراث العالمية في المنطقة العربية.