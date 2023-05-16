3 عروض في اليوم الثاني لمهرجان الشارقة المدرسي

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تواصلت الثلاثاء (15 مايو) بمعهد الشارقة للفنون المسرحية فعاليات المرحلة الختامية للدورة العاشرة من «مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي» الذي يستمر حتى 22 الشهر الجاري.

وشهد برنامج اليوم الثاني للمرحلة الختامية تقديم ثلاثة عروض من مدارس الحلقة الثانية (بنات)، كان أولها عرض لمدرسة النوف للتعليم الأساسي من مدينة الشارقة.

وجاء تحت عنوان «نور» وأخرجته المعلمة هبة بركات، ويرهن العمل تخطي المشكلات والأخطار الحياتية بما لدى المرء من حصيلة معرفية، وذلك من خلال حكاية رمزية ينمسخ فيها سكان قرية إلى أحجار بعد عجزهم عن حل اللغز الذي طرحهم عليهم «الوحش»، ولن يكون بوسع أحد أن ينقذهم سوى ابنتهم «نور» كونها الوحيدة المتعلمة.

أما العرض الثاني فقدمته مدرسة البردي للتعليم الأساسي من المنطقة الوسطى، وجاء بعنوان «وردة ياسمين» وأخرجته المعلمة حنان عامر، وعكس العرض، من خلال حكاية فتاة تعيش مع زوجة والدها، كيف يمكن للعمل الفني أن يجسر المسافات والحواجز النفسية بين الناس، إذ تتحول مشاعر الزوجة المتحفظة تجاه ابنة زوجها إلى عاطفة غامرة حين تشاهد الصغيرة تبدع بالتمثيل في مسرحية بعنوان «وردة ياسمين» وتشاركها المسرح مجموعة من الحيوانات.

وقدمت مدرسة الهجرة للتعليم الأساسي (المنطقة الشرقية) العرض الثالث في اليوم الثاني للمرحلة الختامية للمهرجان وجاء بعنوان «أصحاب الظلال الطويلة» وأخرجته علياء عبدالله الزعابي، وتمحور العمل في إطار نفسي متناولاً علاقة الإنسان بنفسه، بين الرضا والسخط، بين الطموح والقناعة، وبين التغيير والتكيف مع ما حوله.