الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في «أبوظبي الدولي للكتاب 2023»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته 32، التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 22 - 28 مايو الجاري.

وتتنوع الفعاليات الثقافية والنشاطات التعليمية التي تشهدها منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية لكي تحقق الفائدة لجميع الفئات، وليكون الجمهور أقرب إلى ذاكرة الوطن، ويستفيد من الخدمات التي يقدمها الأرشيف والمكتبة الوطنية، وفي مقدمتها إصداراته التي توثق تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج.

وتتمثل مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية بمنصته التي تطلع الزوار على أحدث إصداراته، مثل: كتاب «اليوميات البحرية»، وكتاب «جلفار وساحل الشميلية في ضوء الوثائق البرتغالية»، وكتاب «من قصر الحصن نحو قصر الوطن: فن وعمارة»، وكتاب «تجارة العملات المعدنية»، وغيرها من الكتب الصادرة في طبعتها الأولى، والكتب التي تمت ترجمتها إلى لغات حيّة، والدوريات التي يصدرها الأرشيف والمكتبة الوطنية، وفي مقدمتها جديد مجلة ليوا العلمية الفصلية المحكمة.

وعن هذه المشاركة قال عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «يحرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على المشاركة الفعالة سنوياً بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، بوصفه من أهم الفعاليات والأحداث الثقافية، وذلك انطلاقاً من أهدافه الرامية إلى خدمة المجتمع ونشر الثقافة الخاصة بتاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج».

وأضاف أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يثري منصته بإصداراته الحديثة التي تعدّ استكمالاً لذاكرة الوطن التي وثقها في إصداراته السابقة.

وتحفل المنصة في هذا العام بأبرز المشاريع والفعاليات؛ إذ يعلن الأرشيف والمكتبة الوطنية لجمهوره العريض عن كونغرس المجلس الدولي للأرشيف، الحدث الأرشيفي الكبير الذي ينعقد في أبوظبي تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، في الفترة من 9 - 13 أكتوبر المقبل.

وفي إطار استراتيجيته يقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية ثلاث محاضرات في منصته وفي المنصة الرئيسية، يسلط فيها الضوء على المصادر الأرشيفية ودورها في استدامة المعرفة التاريخية.

وستشهد المنصة أكثر من 35 ورشة للناشئين تتضافر فيها المتعة مع الفائدة، مثل: «هيا نبدع»، و«هيا نقرأ»، و«هيا نتعلم»، و«هيا نغني»، و«هيا نلعب»، و«هيا نتذكر» و«هيا نلون»، وغيرها، ولكل ورشة مواضيعها وأسلوبها في جذب الأطفال من زوار المعرض، وفي هذا الإطار سيقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية 20 ورشة افتراضية عبر تقنيات التواصل، وأكثر من 20 ورشة أخرى لطلبة المدارس.