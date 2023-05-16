كوشل وباتشاشان يقدمان حفل توزيع جوائز «آيفا» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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بقي أقل من أسبوعين على انطلاق الاحتفالية الكبرى للسينما الهندية لهذا العام، حيث يعود حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا» بنسخته الـ23 إلى جزيرة ياس في أبوظبي للعام الثاني على التوالي. وسيقام الحفل يومي 26 و27 مايو الجاري، بدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركة «ميرال»، المطور الرائد في أبوظبي للوجهات والتجارب الغامرة.

ويعود الممثلان الحائزان العديد من الجوائز «فيكي كوشل» و«أبهيشك باتشاشان» مجدداً إلى جزيرة ياس في أبوظبي، لتقديم الحفل الرئيسي لنسخة هذا العام من عطلة نهاية الأسبوع وجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا» يوم 27 مايو الجاري، حيث سيكون الجمهور على موعد مع أمسية مليئة بالنجوم وحافلة بالفقرات الأدائية الحية والمثيرة التي ستستعرض أفضل ما في السينما الهندية في عام 2023.

ويقام الحفل في الاتحاد أرينا، أكبر ساحة ترفيهية داخلية مزوّدة بإمكانات تقنية فائقة الحداثة في منطقة الشرق الأوسط، والواقعة على الواجهة البحرية النابضة بالحياة في ياس باي.

وسيقدم «فيكي كوشل» و«أبهيشك باتشاشان» حفل توزيع الجوائز، الذي سيضم هذا العام فقرات ترفيهية واستعراضية حية ستلهب المسرح لعدد من أكبر نجوم بوليوود، بما في ذلك «سلمان خان» و«فارون دهاوان» و«أيوشمان كورانا» و«سونيدهي تشوهان» و«نوكليا» و«ميكا».

وبهذه المناسبة، قال «فيكي كوشل»: بدأ العد التنازلي لانطلاق حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا» في أبوظبي. لطالما كانت رحلتي مع آيفا مثيرة ومشوقة للغاية على مرّ السنين، وأنتظر بفارغ الصبر اعتلاء المسرح والمشاركة في تقديم جوائز آيفا لعام 2023.

ومن جانبه، قال «أبهيشك باتشاشان»: بينما نقترب من أكبر احتفالية للسينما الهندية، أشعر بالحماس الكبير للعودة مجدداً إلى جزيرة ياس في أبوظبي. ويسعدني ويشرفني جداً أن أؤدي عروضاً ترفيهية أمام المعجبين من مختلف أنحاء العالم وأتواصل معهم خلال الحفل.

ويتخلل حفل«آيفا روكس» الموسيقي هذا العام عرض أزياء مميز، يقدمه مصمم أزياء بوليوود الشهير «مانيش مالهوترا»، المفضل لدى كبار نجوم ونجمات بوليوود، الذي لطالما كان جزءاً أساسياً في صناعة الأفلام الهندية على مدار 33 عاماً.