«الشارقة القرائي للطفل» يختتم 12 يوماً من المعرفة والإبداع

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدل «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الستار على فعالياته أول من أمس، بعد أن حول مركز إكسبو الشارقة على مدار 12 يوماً إلى مركز للتعلم والترفيه والإبداع، مقدماً أكثر من 1300 ساعة من الأنشطة التدريبية والفعاليات المتنوعة.

وفي تتويج لرسالته وجهوده في دعم صناعة الكتاب في المنطقة والعالم، والارتقاء بنصيب الأطفال واليافعين من الإبداع والتأليف والنشر، وحظي المهرجان بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حيث وجه سموه بتخصيص 2.5 مليون درهم لاقتناء كتب من دور النشر المشاركة، بهدف تزويد مكتبات الشارقة بالإصدارات العربية والأجنبية الجديدة، التي عرضت في المهرجان.

وجمعت هذه الدورة 141 دار نشر عربية وأجنبية، وشهد زوارها حوارات إبداعية، واستمعوا مع أطفالهم إلى حكايات وقصص متنوعة، وتعرفوا على علوم ومعارف وتقنيات جديدة، وشاهدوا عشرات العروض المميزة، ضمن 1732 فعالية، نظمها المهرجان، واشترك في إحيائها 457 مبدعاً من أبرز المتخصصين بأدب وثقافة الطفل، الذين وفدوا إلى الشارقة من 66 دولة.

وقالت خولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل: «يحتل الطفل مساحة محورية في مشروع الشارقة الحضاري، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعاية قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تجاه أثر الاستثمار بالأجيال الجديدة على بناء مجتمعات سليمة».

946

وجذب المهرجان الأطفال إلى فعالياته التثقيفية والترفيهية المتكاملة، التي بلغت 946 فعالية، اشتملت على سلسلة ورش عمل فنية وإبداعية وتقنية ورياضية، قدمها 25 خبيراً متخصصاً من 10 دول، توزعت على منصات، وتسابق الزوار الصغار على حضورها، وتوقفوا على مداخلها لانتظار أدوارهم للمشاركة فيها.