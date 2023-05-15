مجلس الفكر يناقش «حياتك الثانية تبدأ حين تدرك أن لديك حياة واحدة»

المصدر: العين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان مؤسسة ورئيسة مجلس شما محمد للفكر والمعرفة ندوة حوارية، ناقشت خلالها مع عضوات مجلس الفكر رواية «حياتك الثانية تبدأ حين تدرك أن لديك حياة واحدة» للكاتبة الفرنسية «رافائيل جيوردانو»، والتي تعد ما بين الرواية وكتب التنمية البشرية.

بدأت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد الندوة بملخص حول الكتاب، الذي يتناول محوراً رئيسياً بوضع خريطة طريق نحو التغيير، وقد انتهجت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد أداة تطبيقية- مستقاة من أحداث الرواية- مع العضوات، من خلال تمارين، طرحت فيها أسئلة عدة، ليجيب الحضور عنها كتابة، واضعة إياهن وجهاً لوجه مع الذات، لافتة إلى أن الهدف من هذه التمارين التطبيقية التعرف على النفس من الداخل، واكتشاف الذات لنستطيع البدء في التغيير.

وأوضحت أن الفكرة الرئيسة في الرواية ما هي إلا رسالة واضحة وقوية لإيصال المعرفة بأي علم ونقلها للآخرين بأمانة دون الاحتفاظ بها، لمساعدتهم لتتسع الدائرة، وهذا هو العطاء غير المشروط، الذي حملته الرواية برمزية عالية.