الأطفال في «الشارقة القرائي» يتعرّفون إلى مكونات النظام البيئي

المصدر: الشارقة ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصطحبت ورشة عمل تفاعليّة في رُكن الأعمال اليدوية، أطفال مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في رحلة لاستكشاف الطبيعة وأسرار نظامها البيئي، وتشكيل حديقتهم الخاصة والاعتناء بها، وذلك خلال فعاليات المهرجان الذي تعقده هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة.

وتعرّف الصغار خلال الورشة التي عُقدت تحت عنوان «إنشاء نظام بيئي»، إلى مكوّنات النظام البيئي من تربة والكائنات الحيّة والنباتات، بالإضافة إلى المكوّنات غير الحيّة، ومن ثمّ بدأوا بإنشاء حديقتهم الخاصة بأدوات بسيطة ونباتات، وتصميمها بشكل جميل، يُعزز في داخلهم حبّ البيئة، وأهميّة الاعتناء بها وحمايتها من النفايات والملوّثات.

واستمتع الصغار بهذه التجربة، حيث نجحوا في تصميمهم حديقة صغيرة داخل مجسّم زراعي بلاستيكي، واصطحبوها معهم إلى منازلهم.

وأشارت مشرفة الورشة، إلى أنّ الهدف الأساسي من الورشة، يتمثل في وضع الأطفال على مقربة من النظام البيئي الذي يعيشون وسطه ويتفاعلون معه بشكل يومي، لتوعيتهم حول دوره في الحياة، ومدى حاجة الكوكب لوجود هذا النظام بشكل سليم.